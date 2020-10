Notebook MSI Creator 17M: 349 euro di sconto Prime Day

Sicuramente molti di voi aspettavano questo momento, il Prime Day di Amazon, per acquistare un nuovo computer, magari un buon laptop che permetta di lavorare e studiare in mobilità. Per questo abbiamo deciso di proporvi uno dei migliori per questo scopo: l’MSI Creator 17M. Si tratta di un portatile con ampio display da 17,3 pollici che riesce a contenere il peso a dispetto delle dimensioni e della potenza.

MSI Creator 17M con Intel Core i7-10750H e Nvidia GeForce 1660 Ti Max-Q

Nonostante un display così grande, l’MSI Creator 17M pesa solo 2,2 chili. Possono sembrare tanti rispetto ai più compatti ultrabook, che però non offrono le stesse potenzialità del suddetto portatile. Innanzitutto ritroviamo uno schermo Full HD con refresh rate da ben 144Hz. Il computer è spinto da un processore Intel Core i7-10750H di decima generazione a 6 core e 12 thread, accompagnato da una potente Nvidia GeForce 1660 Ti con design Max-Q che permette un raffreddamento migliore oltre ad un notevole risparmio di energia.

Il tutto è corredato da ben 16GB di memoria RAM DDR4 ed un SSD NVMe da ben 512GB. Un dispositivo quindi che non ammette compromessi, ma punta tutto sulle prestazioni. Si tratta di un prodotto indirizzato a chi con il PC esegue carichi pesanti, come modellazione 3D, rendering, elaborazione grafica o perché no anche qualche sessione di gioco, e non una macchina ultraleggera per funzioni da ufficio. Se la potenza è ciò che cercate dal vostro computer portatile, allora l’MSI Creator 17M disponibile su Amazon a 1349 euro invece che 1699, con ben 349 euro di sconto quindi, è esattamente ciò che stavate aspettando.