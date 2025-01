Notebook MSI nella nuova versione AI al minimo storico su Amazon

Il processore Intel Core Ultra 5 125H in dotazione al notebook MSI Modern 15 di ultima generazione abilità funzionalità AI avanzate: il portatile, oggi in forte sconto su Amazon, appartiene infatti alla gamma Copilot+ PC. Un vero e proprio mostro di potenza in formato portatile, protagonista dell’offerta che ti consente di risparmiare 150 euro rispetto al listino ufficiale. È la scelta giusta se stai cercando il tuo nuovo computer da mettere sulla scrivania di casa o dell’ufficio, pronto per la produttività e non solo.

Il notebook MSI Modern 15 con Intel Core Ultra 5

Tra le altre specifiche tecniche integrate troviamo il display Full HD da 15,6 pollici con supporto ai 60 Hz per una visione nitida e perfetto per il multitasking, il chip grafico Intel Arc, il supporto alla connettività Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.3, i 16 GB di RAM DDR5 e l’unità SSD PCIe 4 da 512 per l’archiviazione dei dati. Trovi tutti gli altri dettagli nella descrizione completa. Il sistema operativo preinstallato è Windows 11 Home con licenza ufficiale.

Grazie allo sconto di 150 euro sul listino hai la possibilità di acquistare il notebook MSI Modern 15 di ultima generazione con processore Intel Core Ultra 5 125H al prezzo di soli 759 euro (invece di 899 euro), una spesa davvero contenuta se si considerano le funzionalità AI avanzate in dotazione.

Sia la vendita che la spedizione sono a carico di Amazon con la consegna gratuita assicurata già entro domani se lo ordini adesso, direttamente a casa tua. Ti segnaliamo infine che, nelle centinaia di recensioni pubblicate dai clienti dell’e-commerce, ha ottenuto un voto medio molto alto, superiore a 4 stelle su 5.