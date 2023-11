Il notebook più venduto (HP) a 298€: è Black Friday

L’etichetta arancio di Amazon nella scheda del prodotto certifica che si tratta del modello più venduto nella categoria notebook tradizionali: oggi HP 250 G9 è in forte sconto a soli 298 euro, grazie alla riduzione di prezzo del 25% che lo rende un affare da cogliere al volo. Siamo entrati nel clima del Black Friday.

Black Friday in anticipo: l’offerta sul notebook HP 250 G9

Per passare in rassegna i suoi punti di forza, iniziamo dalle specifiche tecniche integrate: display da 15,6 pollici, processore Intel N4500, 8 GB di RAM, SSD da 256 GB, moduli Wi-Fi e Bluetooth per la connettività wireless, webcam con microfono, una gamma completa di porte e autonomia elevata. Per saperne di più, consultare la scheda del prodotto. Il sistema operativo è Windows 11 Pro con accesso garantito a tutti gli aggiornamenti. Per altre informazioni, fare riferimento alla descrizione completa.

Perfetto per gestire le operazioni della produttività quotidiana in ufficio o a casa, come la posta elettronica, l’editing dei documenti e le navigazione, ma anche per lo studio e l’intrattenimento nel tempo libero, il notebook HP 250 G9 nella configurazione appena descritta al prezzo finale di soli 298 euro (invece di 395 euro come da listino) è un affare da cogliere al volo. Lo sconto del 25% è applicato in automatico, non c’è bisogno di attivare coupon né di inserire alcun codice promozionale.

Amazon assicura la disponibilità immediata e la spedizione gratuita a domicilio. Verificare le tempistiche della consegna nella scheda del prodotto al momento dell’ordine: non fatichiamo a immaginare che possa andare a ruba, considerando le sue caratteristiche, l’affidabilità del marchio e la spesa davvero contenuta. Fin da oggi, su Amazon già si respira aria di Black Friday.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.