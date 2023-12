Come accedere a NotebookLM dall'Italia: la guida

NotebookLM è lo strumento di note-taking basato sull’intelligenza artificiale lanciato nel mese di luglio da Google e, da pochi giorni, potenziato dal nuovo modello Gemini Pro (che ha preso il posto di una versione modificata di LaMDA). Ufficialmente, è disponibile solo negli Stati Uniti, ma esiste un modo per accedere al servizio dall’Italia e per utilizzarlo in modo gratuito, semplicemente passando da una VPN, creando così in pochi secondi appunti e riassunti di testi e documenti.

NotebookLM: come utilizzarlo dall’Italia

Non essendo più necessario entrare in una lista di attesa, per connettersi è sufficiente visitare l’indirizzo notebooklm.google. Una volta raggiunto il sito, si è invitati a premere il pulsante “Try NotebookLM”. Ci si trova però di fronte a un blocco geografico, come testimonia questo avviso.

Come evitarlo? Collegandosi al portale passando da un server statunitense, ad esempio uno di quelli messi a disposizione di NordVPN (in sconto del 69%).

Detto, fatto: eccoci connessi al servizio. Premendo il pulsante “Get started” si può iniziare a utilizzarlo.

Lo screenshot qui sotto mostra la schermata principale di NotebookLM: un click su “New Notebook” dà il via alla creazione di un nuovo elemento. Nella parte inferiore ci sono alcuni esempi messi a disposizione da Google per prendere confidenza con lo strumento.

Lo step successivo è quello che chiede di assegnare un titolo al progetto, dopodiché è possibile chiedere all’IA di prendere come riferimento un file da Google Drive, un documento PDF oppure un testo copiato, per iniziare l’elaborazione. Per il nostro test abbiamo scelto l’edizione integrale dell’Inferno di Dante, dalla Divina Commedia.

Ad alcune domande, l’intelligenza artificiale risponde in modo accurato, ad altre replica invece che è impossibile portare a termine il compito. Dopotutto, si tratta di una tecnologia ancora sperimentale e che Google continuerà a migliorare.

Per maggiori informazioni a proposito di NotebookLM e del funzionamento della nuova versione potenziata dal modello Gemini Pro, rimandiamo al nostro articolo dedicato.

