NotebookLM di Google arriva in Italia con Gemini 1.5

Nel luglio scorso, Google ha annunciato il progetto NotebookLM, un assistente di ricerca e scrittura basato sull’intelligenza artificiale, rendendolo accessibile solo ed esclusivamente dagli Stati Uniti. La novità di oggi è che diventa globale, raggiungendo anche l’Italia, con una versione aggiornata in grado di sfruttare le potenzialità del modello Gemini 1.5.

Google potenzia NotebookLM e lo porta in Italia

Ciò che permette di fare è caricare fonti come appunti di ricerca, trascrizioni di interviste o documenti, per far sì che il sistema diventi immediatamente diventa un esperto sul materiale che gli è stato sottoposto. Per iniziare a utilizzare il nuovo strumento IA di bigG è sufficiente visitare il sito ufficiale notebooklm.google.

È possibile creare un notebook (blocco note) e caricare i documenti desiderati. Da lì in poi, si sarà in grado di leggere, prendere appunti, porre domande, organizzare le idee o chiedere di creare panoramiche automatiche delle fonti.

Essendo ora Gemini un modello multimodale, consente di chiedere informazioni a proposito di immagini, grafici e diagrammi contenuti nelle diapositive o nei documenti. Inoltre, quando ritenute pertinenti, NotebookLM includerà anche citazioni di immagini come prove a sostegno di quanto mostrato.

Il nostro test: la Costituzione

Abbiamo messo rapidamente alla prova le capacità del nuovo strumento caricando come fonte la Costituzione della Repubblica Italiana (il PDF, nella sua versione integrale, è disponibile sul portale istituzionale del Senato). Dopo pochi secondi necessari per l’upload, ecco il risultato di una prima analisi.

Suggerisce domande come Quali sono i principi fondamentali della Repubblica Italiana? , Come è strutturata la Repubblica Italiana? in termini di poteri dello Stato? e Quali sono i principali diritti e doveri dei cittadini italiani? . Proviamo a porgliene un’altra: In quale articolo si afferma che l’Italia ripudia la guerra e a quali condizioni? . La risposta è corretta.

L’articolo 11 afferma che L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali . Tuttavia, l’Italia consente in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni .

Ci sarà modo di condurre un test più approfondito.

Le nuove funzionalità introdotte

Google lo ha sviluppato in collaborazione con autori, studenti ed educatori, con l’obiettivo di fornire alle persone uno strumento che possa aiutarle a comprendere ed esplorare materiali complessi, creare nuove connessioni dalle informazioni e arrivare ad una prima bozza più velocemente . Come per altri sistemi di intelligenza artificiale, è in continua evoluzione. Queste le novità introdotte oggi, in occasione del debutto a livello globale.

Supporto per Presentazioni Google e URL Web come origini, insieme a Documenti Google, PDF e file di testo;

citazioni in linea che portano direttamente ai passaggi di supporto nelle fonti, così da poter facilmente verificare la risposta dell’IA o approfondire il testo originale;

guida per una comprensione di alto livello delle fonti, convertendole automaticamente in formati utili come domande frequenti, documenti di briefing e guide di studio.

Va precisato che è ancora in fase sperimentale, dunque il funzionamento potrebbe essere soggetto a qualche anomalia, come spesso accade con le tecnologie IA. C’è anche un avviso dedicato.