 NotebookLM trasforma le ricerche in video verticali da 60 secondi
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NotebookLM trasforma le ricerche in video verticali da 60 secondi

NotebookLM aggiunge i video brevi stile TikTok, 60 secondi di riassunto visivo dalle proprie ricerche. Illustrazioni AI e narrazione.
NotebookLM trasforma le ricerche in video verticali da 60 secondi
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NotebookLM aggiunge i video brevi stile TikTok, 60 secondi di riassunto visivo dalle proprie ricerche. Illustrazioni AI e narrazione.
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Prima sono arrivati i podcast generati dall’AI a partire dalle proprie fonti. Poi i video in stile cinematografico e le spiegazioni visive. Ora Google NotebookLM aggiunge un altro formato, i video verticali di un minuto, perfetti per TikTok, Reel e Short. È sufficiente caricare i documenti, indicare il tema e l’AI realizza un filmato con voce narrante e immagini generate che riassume la ricerca in pochi secondi.

L’esempio condiviso da Google racconta la fallimentare guerra dell’Australia contro gli emù, con illustrazioni AI in stile ritagli di carta e narrazione.

NotebookLM crea video brevi dalle vostre fonti, come funziona

Per creare un video breve, basta aprire NotebookLM sul web o nell’app, e selezionare un notebook. Nella colonna Studio a destra, scegliere “Video”, selezionare “Short”, e scegliere l’argomento su cui NotebookLM si deve concentrare o scriverne uno di proprio pugno. Infine, premere “Genera”. Il risultato è un video verticale di 60 secondi con immagini AI, narrazione e contenuto estratto dalle proprie fonti.

Disponibilità

Per ora la nuova funzione è solo in inglese. È disponibile per gli abbonati Google AI Ultra e Pro. Il supporto per gli utenti gratuiti è in arrivo.

Leggeremo ancora le fonti originali?

NotebookLM è diventato silenziosamente uno degli strumenti Google più interessanti. È una piattaforma che converte i contenuti, si dà in pasto documenti, ricerche, appunti, e li trasforma nel formato che si preferisce.

Il video da 60 secondi è il formato più condivisibile, è quello che finisce su Instagram, TikTok, Short di YouTube. Per chi studia, insegna o divulga, è uno strumento rapido per sintetizzare argomenti complessi. Ma c’è anche un possibile effetto collaterale: se il riassunto diventa il contenuto principale, il rischio è che le fonti originali vengano lette sempre meno (o per niente) e che l’AI finisca per sostituire, anziché affiancare, il lavoro di approfondimento.

Fonte: NotebookLM su X

Pubblicato il 1 lug 2026

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