NotePin di Plaud, il dispositivo indossabile AI per ricordare tutto

Il settore dei dispositivi indossabili con funzionalità AI sta vivendo un momento di rapida crescita e anche Plaud (famosa per il suo registratore vocale AI alimentato da ChatGPT) si è unito alla festa lanciando un nuovo prodotto chiamato NotePin.

Questo dispositivo, progettato per essere sempre con l’utente, ha lo scopo di registrare appunti e riunioni, aiutando a portare a termine le attività quotidiane. La linea di accessori e gadget a forma di pillola sembra ispirarsi ai primi Fitbit e può essere indossata in vari modi, come un ciondolo al collo, appuntata al petto, legata al polso o agganciata ovunque.

Caratteristiche e funzionalità di NotePin

Il NotePin si colloca nella categoria dei dispositivi indossabili AI per la produttività (non come Humane AI Pin che invece è pensato per sostituire lo smartphone, ma si è già rivelato un flop). L’obiettivo è di trascrivere, riassumere ed estrarre azioni chiave da tutto ciò che l’utente fa e dice nella sua giornata, in modo da creare facilmente note, promemoria e lista di cose da fare.

La batteria del dispositivo può durare fino a 20 ore di registrazione continua, ma Plaud ha scelto di non tenerla sempre accesa. Per avviare la registrazione, infatti, è necessario toccare il dispositivo, evitando così problemi di privacy sia per gli utenti che per le persone intorno a loro. Questa scelta di design rappresenta una buona interfaccia utente e una pratica di privacy consapevole.

Il software di Plaud: il cuore pulsante

Il primo prodotto di Plaud, il registratore vocale Note, è già considerato uno dei migliori strumenti di annotazione vocale AI sul mercato. Sebbene l’app di Plaud sia ancora un po’ disordinata, la tecnologia di base funziona abbastanza bene. Con il lancio del NotePin, Plaud spera che, togliendo il dispositivo dalla tasca e mettendolo sul corpo, ci siano più occasioni per utilizzarlo. Tuttavia, sarà il software a fare la differenza: con il boom dell’AI, sempre più persone inizieranno a registrare gran parte della loro vita, e spetterà a Plaud e ai suoi concorrenti capire come gestire tutte queste informazioni.

Prezzo e prospettive future

Il prezzo del dispositivo NotePin è di 169 dollari. Le funzionalità AI di base offerte da Plaud sono gratuite, mentre per poter accedere a funzioni avanzate come i riassunti automatici e l’etichettatura degli speaker è necessario sottoscrivere un abbonamento annuale da 79 dollari. È probabile che chi acquista NotePin sia interessato ad avere queste funzionalità Pro più complete. L’idea di una memoria perfetta grazie all’intelligenza artificiale è senza dubbio allettante, ma si tratta di una sfida estremamente complessa da realizzare concretamente.