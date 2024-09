Nothing Ear (a), auricolari Bluetooth con ACN e audio Hi-Res a 79€

Un piccolo prezzo da pagare per avere a disposizione un paio di wearable che siano sia ottime che performanti. Da abbinare a qualsiasi dispositivo per ascoltare la musica che più ami e non fare a meno di telefonate e note vocali. Tutto diventa possibile con un paio di Nothing Ear (a), auricolari Bluetooth avanzate ma pur sempre economiche.

Su Amazon l’occasione: con sconto del 20% il prezzo riesce a scendere ad appena 79€ per concederti un acquisto a cuor leggero ma di ottima qualità. Se le vuoi, collegati in pagina e aggiungile al carrello.

Le spedizioni, con Amazon Prime, sono gratuite e rapide.

Nothing Ear (a): l’offerta ottima che trovi su Amazon

In questo momento le Nothing Ear (a) sono tra le wearable più acquistate e amate. Basta leggere qualche recensioni per capire che si scende di prezzo, rispetto ai modelli più blasonati, ma non di qualità. Comode e pratiche, hanno una connettività avanzata per connetterle ad Android, iOS e dispositivi vari.

Il design in ear le rende adattabili al proprio orecchio. In confezione ti vengono fornite diverse punte auricolari per trovare il fitting che più ti si addice. In questo modo sono comode e stabili per muoverti in libertà senza la paura di poterne perdere una per strada.

Per l’audio non si scende a compromessi grazie allo standard Hi-Res e codec LDAC utilizzato per la riproduzione in elevata qualità così da non rinunciare a una singola sfumatura nei brani che più ami. La cancellazione del rumore è adattiva ma puoi impostarla liberamente su 3 livelli a seconda dei desideri.

Microfoni integrati, possibilità di avere Chat GPT come assistente quando le colleghi a un dispositivo Nothing e batteria con autonomia da 42 ore.

Non c’è niente da discutere, con Nothing Ear (a) a tua disposizione non rinunci a un singolo dettaglio. Acquista le tue auricolari Bluetooth a soli 79€ approfittando del ribasso del 20% su Amazon.

