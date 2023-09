Nothing Phone (1) IMPERDIBILE su Amazon al 30% in meno

Al netto della offerta Amazon sulla stampante HP OfficeJet Pro, proposta al 45% in meno per la gioia di lavoratori e studenti, nello stesso portale è possibile acquistare altri dispositivi d’elettronica e informatica a prezzi competitivi. Tra questi figura anche Nothing Phone (1), uno dei telefoni più caratteristici degli ultimi anni, lanciato nel 2022 e ancora oggi un gioiello per la fascia media. Considerato che ora si trova al 30% in meno, meglio non lasciarsi sfuggire questa occasione!

Non perderti Nothing Phone (1) su Amazon

Lo smartphone Nothing Phone (1) è rinomato tra gli amanti della telefonia e della tecnologia in toto per il suo design unico nel suo genere. Tra tutti i dispositivi mobili disponibili sul mercato non troverai mai un’alternativa di spicco, a causa della dotazione della cosiddetta Glyph Interface, ovvero una interfaccia LED posta sulla scocca posteriore che mostra le notifiche con effetti di luce incredibili. Ad accompagnarla è un linguaggio di design sonoro e visivo mai visto prima, che sfrutta il design Dot Matrix e una scocca trasparente per risultare essenziale e accattivante.

Sotto la scocca si trovano quindi 8 GB di RAM e 256 GB di archiviazione interna non espandibile, seguiti dal processore Qualcomm Snapdragon 778G+ da 2,5 GHz di frequenza massima e da una batteria da 4.500 mAh con ricarica rapida a 33W. Il comparto fotocamera è caratterizzato da un sensore anteriore da 16 megapixel e due posteriori da 50 MP, mentre il display è un OLED a 120Hz da 6,55 pollici FHD+, con protezione Corning Gorilla Glass 5.

Il prezzo di Nothing Phone (1) scende quindi a 372,36 euro su Amazon grazie a uno sconto del 30%, valido però per poche unità fornite direttamente dal colosso dell’e-commerce. In caso di termine delle scorte, saranno venditori di terze parti a proporre il device a un prezzo simile, con disponibilità di pagamento a rate con Cofidis e spedizione variabile tra un giorno e una settimana.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.