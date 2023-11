Nothing Phone (2) in DOPPIO SCONTO su Amazon: usa questo coupon per risparmiare di più!

Anche dopo il Cyber Monday Nothing Phone (2) è in offerta e risulta disponibile a un prezzo imperdibile su Amazon. Durante il lunedì di sconti più pazzo dell’anno abbiamo notato la possibilità di acquistarlo al minimo storico grazie a uno sconto di 73 euro. Oggi, invece, sebbene lo sconto sia in partenza di soli 50 euro, grazie a un coupon speciale potrai acquistarlo a 80 euro in meno, e questo taglio extra porta lo smartphone al nuovo prezzo più basso di sempre!

Nothing Phone (2) costa meno del Black Friday!

Lo smartphone Nothing Phone (2), il successore top di gamma dell’iconico, primo dispositivo mobile firmato Carl Pei, è ancora più imperdibile ora. Disponibile sia in Grigio Scuro che in Bianco, si presenta con 12 GB di RAM e 256 GB di archiviazione interna non espandibile, accompagnati sotto la scocca da una batteria da 4.700 mAh e dal chipset Snapdragon 8+ Gen 1, con cui le performance migliorano sensibilmente rispetto al Phone (1).

Seguono quindi un ottimo display LTPO OLED da 6,7” dalla luminosità massima pari a 1600 nit e con refresh rate variabile fino da 1Hz a 120Hz. Il comparto fotocamera si compone di un doppio sensore posteriore da 50 MP e da una lente anteriore da 32 MP: otterrai sempre foto e video perfetti, anche in 4K a 60fps! Infine, non manca la caratteristica Glyph Interface, rinnovata assieme al sistema operativo per offrire maggiore personalizzazione tra luci, suoni e UI.

Se di base costa 679,24 euro su Amazon, ora lo sconto del 7% lo porta a 629 euro. Dopodiché, fino al 7 gennaio 2024 potrai usare il coupon speciale di 30 euro disponibile sulla pagina del negozio per scendere così al prezzo finale di 599 euro. La consegna resta gratuita per gli utenti Prime e viene garantita in un giorno.

