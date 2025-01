Notion AI è il tool perfetto per content creator e non solo

Notion AI, l’assistente virtuale integrato nella piattaforma Notion, si sta rivelando uno degli strumenti d’intelligenza artificiale più interessanti e innovativi per migliorare le proprie skills professionali e personali. Rilasciato all’inizio del 2023, Notion AI ha rivoluzionato il modo di lavorare, soprattutto per chi opera nel campo della scrittura, del marketing e della creazione di contenuti.

Con l’offerta attuale, puoi ottenere il piano Free Plus con uno sconto del 20%, pagando solo 9,50 euro al mese per il piano annuale. Inoltre, se preferisci iniziare senza impegno, è disponibile anche la versione Free, totalmente gratuita.

Notion AI: cosa offre e come attivarla

Notion AI semplifica e potenzia il lavoro creativo e organizzativo, supportandoti nella scrittura di testi, comunicati stampa, e-mail e post per blog e social media. Può tradurre documenti, sintetizzare testi complessi e correggere errori grammaticali, migliorando l’efficienza e adattandosi al tuo stile con pochi clic.

Con un’interfaccia intuitiva, permette di creare elenchi, ordini del giorno e sessioni di brainstorming, trasformando rapidamente idee in progetti concreti. Notion AI è ideale anche per piccoli team, grazie alla gestione collaborativa dei documenti e alla possibilità di personalizzare ogni aspetto del flusso di lavoro. Per queste ragioni è lo strumento perfetto per ottimizzare produttività e creatività.

Ecco come attivare il piano Free Plus al prezzo scontato:

Visita il sito ufficiale di Notion AI e accedi alla sezione dedicata ai piani di abbonamento;

Clicca su “ Get Started ” per selezionare il piano che desideri, scegliendo tra Free, Plus, Business o Enterprise;

” per selezionare il piano che desideri, scegliendo tra Free, Plus, Business o Enterprise; Accedi utilizzando una e-mail di lavoro valida o il tuo account Google, Apple o altre credenziali supportate;

Specifica l’ obiettivo principale per cui vuoi utilizzare Notion AI, scegliendo tra lavoro, vita personale o scuola;

per cui vuoi utilizzare Notion AI, scegliendo tra lavoro, vita personale o scuola; Personalizza ulteriormente il tuo profilo selezionando le idee di utilizzo , come “to-do list”, “food and nutrition” (cibo e nutrizione), “career building” (crescita lavorativa) o “blog and sites”. Puoi anche saltare questo passaggio cliccando su “Skip for now”;

, come “to-do list”, “food and nutrition” (cibo e nutrizione), “career building” (crescita lavorativa) o “blog and sites”. Puoi anche saltare questo passaggio cliccando su “Skip for now”; Una volta terminata la configurazione, ti ritroverai nella schermata del piano Free. Per attivare il piano Plus o un altro abbonamento, clicca su “ Upgrade ” sotto il piano scelto (quello Plus è attualmente scontato del 20%);

” sotto il piano scelto (quello Plus è attualmente scontato del 20%); Completa l’acquisto inserendo i tuoi dati di pagamento.

Con questa promozione, avrai accesso a tutte le funzionalità avanzate di Notion AI a un prezzo davvero competitivo. Non perdere l’occasione: vai sul sito ufficiale di Notion e scopri come questa intelligenza artificiale può trasformare il tuo modo di lavorare.