Nova, la rete mesh MW3 a prezzi MAI visti

Se stai pensando di mettere a punto una nuova rete mesh per la tua casa hai una grossa opportunità che andrà ad esaurirsi nel giro di pochissimo. Non ci spenderemo in dettagli, quindi, perché hai poco tempo per poterne approfittare.

Nova MW3, offerta folle su Amazon

L'offerta è disponibile su Amazon ed è rappresentata dal bundle Nova da 3 ripetitori Dual Band. Il pacchetto Nove MW3, dal prezzo solito di 119,99 euro, è disponibile solo per poche ore (e solo fino a esaurimento scorte) per soli 64,58 euro. Il 46% porta insomma questo bundle al suo miglior prezzo di sempre e ti consente, con un investimento irrisorio, di mettere in piedi una rete che arrivi in tutta la casa (copertura complessiva fino a 300Mq) senza ostacoli e senza problema alcuno.

Nessun costo per ripetitori da muro, nessun costo di cablaggio per portare cavi di rete nelle stanze in cui la rete non arriva, nessun costo per installazioni o lavori di professionisti: metti nel carrello ora, ti arriva entro poche ore, colleghi e configuri in un attimo. Nel giro di pochissimo avrai una nuova rete mesh in tutta la casa, con i router a fare da ripetitori intelligenti affinché i tuoi notebook, le tue tv, i tuoi smartphone, le tue lampadine intelligenti e ogni altro device connesso possa sempre essere collegato al miglior segnale disponibile.

Il problema sta nel tempo disponibile: nel momento in cui pubblichiamo parte delle scorte disponibili è già andato esaurito ed è possibile che le disponibilità possano terminare prima ancora del termine ultimo dell'offerta lampo. Un vero e proprio assaggio di Black Friday, insomma, difficilmente ripetibile nelle settimane a venire. Chi sarà più fortunato e pronto nel chiudere l'acquisto avrà colto la palla al balzo e con poco più di 60 euro avrà una rete mesh nuova in men che non si dica.