Novakid insegna l'inglese ai tuoi bambini: per te sconto del 17%

Vuoi fare imparare l’inglese ai tuoi bambini con lezioni direttamente da casa? La soluzione giusta per te potrebbe essere Novakid. Se non ne hai mai sentito parlare finora non preoccuparti, scopriamo insieme in questo articolo di cosa si tratta.

Novakid nasce come soluzione pensata per insegnare l’inglese ai bambini di età compresa tra i 4 e i 12 anni. A differenza di altre piattaforme dedicate all’apprendimento delle lingue, Novakid adotta un metodo di insegnamento del tutto personalizzato. Le lezioni, infatti, vengono svolte da insegnanti madrelingua che si occupano di realizzare programmi che tengono in considerazioni tutte le esigenze dei più piccoli.

Non a caso, infatti, Novakid punta a rendere l’apprendimento della lingua inglese un’esperienza divertente e coinvolgente. Grazie ad un account di gioco dedicato ai bambini, con avatar personalizzabili, compiti interattivi e un archivio video delle lezioni è infatti possibile seguire attentamente tutti i progressi fatti dal bambino durante il suo percorso di apprendimento.

Oggi, grazie ad una speciale offerta, puoi acquistare un pacchetto di lezioni con docenti madrelingua risparmiando fino al 17% sul costo iniziale. Approfittane subito!

Novakid: lezioni personalizzate con docenti madrelingua

Scegliendo Novakid permetti al tuo bambino di ampliare le proprie conoscenze linguistiche con lezioni divertenti e coinvolgenti. Con i piani Standard o Premium, hai la possibilità di scegliere il pacchetto di lezioni a seconda della durata che preferisci. Puoi infatti scegliere tra 3, 6 o 12 mesi risparmiando sul costo iniziale delle lezioni. Se ne approfitti subito puoi anche usufruire del pagamento a rate e se non sei soddisfatto hai accesso a una garanzia di rimborso fino a 45 giorni!

Il piano Standard, con lezioni con insegnanti certificati che parlano fluentemente l’inglese, può essere tuo risparmiando il 17%, mentre il piano Premium, con lezioni con insegnanti d’inglese madrelingua certificati, ti consente di risparmiare fino al 7%.

