Novità assurde su Disney+ a soli 4,99€ al mese con l'offerta lampo

Tutte le novità assurde e un catalogo super ricco su Disney+ a soli 4,99 euro al mese grazie all'offerta lampo di queste ore: da non perdere.
Disney+ - Canva

Tutte le novità assurde di Disney+ a un prezzo sorprendentemente basso. Attiva subito l’abbonamento a soli 4,99 euro al mese, grazie all’offerta lampo di queste ore. Per i primi tre mesi benefici di questo sconto incredibile. Poi l’offerta si rinnova al costo di 6,99 euro al mese, salvo annullamento anticipato. Niente male vero?

Il piano con pubblicità include comunque tutti i contenuti esclusivi di Disney, Pixar, Star Wars, Star, Marvel e National Geographic. Ogni mese tantissimi contenuti nuovi vengono aggiunti al ricco catalogo. La cosa interessante è che, rispetto alle altre piattaforme, su questa i contenuti non vengono cancellati o eliminati dal catalogo.

Disney+: le novità di questi giorni a 4,99€/mese

Tutte le novità di questi giorni su Disney+ sono ora accessibili a soli 4,99 euro al mese, per i primi tre mesi. Cosa stai aspettando? Attiva adesso l’abbonamento Scopri cosa puoi guardare fin da subito!

Tracker – serie tv

“Tracker” vede come protagonista Justin Hartley nel ruolo di Colter Shaw, un survivalista solitario che si aggira per il Paese in cerca di ricompense. L’uomo utilizza le sue abilità di segugio per aiutare i privati cittadini e le forze dell’ordine a risolvere ogni sorta di mistero, e allo stesso tempo per affrontare la sua famiglia in crisi. La serie è basata sul romanzo bestseller “Il gioco del mai” di Jeffery Deaver. 

Sandokan – serie tv

Borneo, 1841. In un mondo dominato dal potere coloniale degli inglesi, Sandokan è un pirata che vive alla giornata. Solca il mare della Cina a fianco del suo fedele amico Yanez e della loro ciurma di pirati, un gruppo di avventurieri che vengono dai quattro angoli del mondo.

Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo

Dopo l’attacco alla frontiera del Campo Mezzosangue, Percy Jackson parte per un’odissea nel Mare dei Mostri in cerca del suo migliore amico Grover e dell’unica cosa che potrebbe salvare il Campo: il Vello d’Oro. Con l’aiuto di Annabeth, Clarisse e del ciclope Tyson, sarà la sopravvivenza di Percy la chiave per fermare Luke, il Titano Crono e il loro incombente piano di distruggere l’Olimpo.

Osvaldo Lasperini
Pubblicato il
25 gen 2026
