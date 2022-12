Novità nell’app Sky Go, ecco quale

Sky ha appena lanciato una novità che riguarda l’app Sky Go, un servizio pay-tv di Comcast che può essere installato su tablet, PC e smartphone e che offre la possibilità di visionare tutti i contenuti in mobilità.

L’app è a disposizione sia per tutti gli abbonati di Sky che per chi non lo è. Accedendo a questa pagina, si può provare gratuitamente il servizio per 30 giorni cliccando su Vai all’offerta.

Con questo servizio in mobilità si potranno visionare senza costi aggiuntivi Sky Cinema, Paramount+, Sky TV, Netflix, Sky Sport, Sky Calcio e Sky Kids.

Dopo aver acquistato la prova gratuita, verrà inviato all’indirizzo inserito in fase di richiesta il decoder in pochi giorni.

Basta poi connettere il decoder al Wi-Fi domestico e iniziare a vedere gratuitamente tutti i contenuti per 30 giorni.

Scaduto il periodo gratuito, si potrà decidere se abbonarsi o meno. Il decoder in quest’ultimo caso andrà ovviamente restituito.

App Sky Go: qual è la novità?

La novità nell’app Sky Go riguarda la nuova sezione Categorie lanciata da Sky. Gli appassionati di calcio, da tempo, possono selezionare il loro sport preferito e vedere eventi live, approfondimenti e grandi storie on demand nella sezione Sport e Calcio.

Adesso la novità coinvolge anche coloro che amano i documentari o le serie TV. Infatti, la sezione Categorie è stata concepita per aiutare l’utente a trovare facilmente i contenuti per lui maggiormente interessanti.

Ecco le pagine e le caratteristiche della piattaforma mobile:

nella Homepage si possono visionare i titoli in evidenza, i contenuti live del momento, quelli già iniziati e altri suggerimenti;

si possono visionare i titoli in evidenza, i contenuti live del momento, quelli già iniziati e altri suggerimenti; nei Canali TV si può visionare la programmazione della settimana;

si può visionare la programmazione della settimana; in Download si possono scaricare i programmi Sky e vederli poi in un secondo momento senza necessariamente usare la connessione Internet;

si possono scaricare i programmi Sky e vederli poi in un secondo momento senza necessariamente usare la connessione Internet; in Registrazioni tutte le registrazioni e i programmi Sky che sono iniziati su Sky Q possono essere visionati nell’app.

A queste si è aggiunta Categorie, con cui si può navigare con estrema facilità tre le vari categorie di programmi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.