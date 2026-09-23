Novità per TivùSat: cambia ancora la lista canali

Tante novità sono arrivate su TivùSat in questi giorni, per le quali è stata ancora una volta aggiornata la lista dei canali. La prima modifica riguarda 6 canali presenti nel palinsesto offerto dalla piattaforma di intrattenimento satellitare che sono passati alla definizione HD:
- Svoboda Tv HD
- Svoboda News HD
- Svoboda Plus HD
- Russia’s Future HD
- Belarus Tomorrow HD
- Gordon Live HD
La seconda novità riguarda l’arrivo di un nuovo canale alla LCN 223 che si chiama Insight UHD. Questa emittente trasmette in Ultra HD 4K. Questi aggiornamenti arrivano dopo il recente aggiornamento delle frequenze TivùSat.
La lista canali TivùSat aggiornata
Vediamo quindi la lista canali TivùSat completamente aggiornata.
- 1 Rai 1 HD
- 2 Rai 2 HD
- 3 Rai 3 HD
- 4 Rete 4 HD
- 5 Canale 5 HD
- 6 Italia 1 HD
- 7 La7 HD
- 8 Tv8 HD
- 9 Nove HD
- 10 Rai 4 HD
- 11 Iris HD
- 12 La 5 HD
- 13 Rai 5 HD
- 14 Rai Movie HD
- 15 Rai Premium HD
- 16 Italia 2 HD
- 17 Mediaset Extra HD
- 18 TV2000 HD
- 19 Cielo HD
- 20 Mediaset 20 HD
- 21 Rai Sport HD
- 22 Focus HD
- 23 Rai Storia HD
- 24 Rai News 24 HD
- 25 TgCom 24 HD
- 26 Rai Scuola HD
- 27 TwentySeven HD
- 28 Dmax HD
- 29 La7 Cinema HD
- 30 We Do Movies
- 31 Real Time HD
- 33 Food Network HD
- 34 Cine 34 HD
- 35 Radio Italia Tv HD
- 36 RTL 102.5 Tv HD
- 37 Discovery HD
- 38 Giallo HD
- 39 Top Crime HD
- 40 Boing HD
- 41 Cartoonito HD
- 42 Rai Gulp HD
- 43 Rai Yoyo HD
- 47 Super! HD
- 48 Arte HD
- 49 Mezzo
- 50 RDS Social TV HD
- 51 Equ Tv HD
- 52 ACI Sport Tv HD
- 54 Sportitalia Solo Calcio HD
- 55 Marcopolo Travel Tv
- 56 HGTV HD
- 58 Euronews Italian
- 59 Discovery Turbo HD
- 60 We Do Big Stories HD
- 62 RTL 102.5 Caliente HD
- 63 Radio Italia Live HD
- 64 Radio Kiss Kiss Tv HD
- 65 Radio Zeta Tv HD
- 66 Radio Freccia Tv HD
- 67 Radio Monte Carlo Tv HD
- 68 Virgin Radio Tv HD
- 69 France 24 HD English
- 70 BBC News Europe
- 71 Al Jazeera English HD
- 72 TRT World HD
- 73 NHK World HD
- 74 Freedom
- 75 France 24 HD Français
- 76 Dim Tv
- 77 Al Jazeera HD
- 79 Sonlife Broadcasting Network
- 81 CNBC Europe HD
- 82 Bloomberg European Tv
- 83 Daystar HD
- 85 DW – Deutsche Welle HD
- 86 Euronews HD English
- 87 CGTN HD
- 88 CGTN Documentary HD
- 89 Senato Italiano HD
- 90 Camera dei Deputati
- 91 KBS World HD
- 92 CCTV 4 HD
- 94 Svoboda Tv
- 95 Svoboda News
- 96 Svoboda Plus
- 97 Russia’s Future
- 98 Belarus Tomorrow
- 99 Gordon Live
- 187 CGTN
- 202 Rai Radio 2 Visual
- 210 Rai 4K
- 220 Museum 4K
- 222 MyZen 4K
- 223 Insight UHD
- 225 TravelXP 4K
- 230 Hot Bird 4k
- 301 Rai 3 TGR Valle d’Aosta
- 302 Rai 3 TGR Piemonte
- 303 Rai 3 TGR Liguria
- 304 Rai 3 TGR Lombardia
- 305 Rai 3 TGR Veneto
- 306 Rai 3 TGR Alto Adige
- 307 Rai 3 TGR Trentino
- 308 Rai Südtirol HD
- 309 Rai 3 TGR Friuli Venezia Giulia
- 310 Rai 3 TGR FVG Bis
- 311 Rai 3 TGR Emilia Romagna
- 312 Rai 3 TGR Toscana
- 313 Rai 3 TGR Marche
- 314 Rai 3 TGR Umbria
- 315 Rai 3 TGR Lazio
- 316 Rai 3 TGR Abruzzo
- 317 Rai 3 TGR Molise
- 318 Rai 3 TGR Campania
- 319 Rai 3 TGR Puglia
- 320 Rai 3 TGR Basilicata
- 321 Rai 3 TGR Calabria
- 322 Rai 3 TGR Sardegna
- 323 Rai 3 TGR Sicilia
- 412 Teleradio Pace HD
- 413 Sender Neu Jerusalem
- 420 People Tv – Rete 7 HD
- 422 Telecupole
- 444 Horse Tv HD
- 445 Padre Pio Tv HD
- 447 BeJoy Kids
- 454 Parole di Vita
- 500 Tivù La Guida
- 519 TRM h24
- 550 San Marino Rtv HD
- 601 Rai Radio 1
- 602 Rai Radio 2
- 603 Rai Radio 3
- 604 Rai Isoradio
- 605 Rai GR Parlamento
- 606 Rai Radio 1 Sport
- 607 Rai Radio 3 Classica
- 608 RDS
- 609 DimSuono Roma
- 610 RTL 102.5
- 611 Radio Zeta
- 612 Radio Freccia
- 615 Radio 105
- 616 Virgin Radio
- 617 R101
- 618 Radio Monte Carlo
- 619 Rai Radio Südtirol
- 620 Radio Italia s.m.i.
- 621 M2O
- 622 Radio Capital
- 623 Radio DeeJay
- 624 Radio 24
- 625 DiscoRadio
- 626 Radio Onda d’Urto
- 627 Anni 60
- 629 Radio Supersound
- 630 Radio Margherita
- 631 Radio Number One
- 633 Radio Maria
- 634 Radio Mater
- 635 Popolare
- 636 Rai No Name Radio
- 637 Rai Radio Tutta Italiana
- 638 Rai Radio Techetè
- 639 Rai Radio Kids
- 640 Rai Radio Live Napoli
- 641 Rai Radio 1 L’Ora della Venezia Giulia
- 642 Rai Radio Trst A
- 643 Radio Kiss Kiss
- 644 Radio Sportiva
- 645 RVS Accendi la Speranza
- 646 Canzoni Napoletane
- 656 RFI Francais
- 661 Swiss Pop
- 662 Swiss Jazz
- 663 Swiss Classica
- 667 DW-FM02
- 669 DW08
- 670 DW09
- 701 Uninettuno University Tv
- 815 Vatican Media Europa HD
- 819 Videolina HD
- 822 Tele Sardegna HD
- 832 TvA Vicenza
- 868 Arte In Channel HD
Pubblicato il 23 set 2026
Link copiato negli appunti
Ti potrebbe interessare
Link copiato negli appunti