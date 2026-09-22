Un canale del digitale terrestre cambia identità

Dopo l’aggiornamento della numerazione LCN nazionale, un canale del digitale terrestre ha cambiato identità in queste ore. Infatti, proprio come riportato dai colleghi di Italia in Digitale, l’emittente iL61 ha ceduto il passo alla nuova CLUB TV.

Questo nuovo canale è sempre disponibile alla LCN 61 e alla LCN 561 del telecomando del PERSIDERA MUX 1. Inoltre, le trasmissioni continuano a essere trasmesse in MPEG-4 con definizione standard e la proprietà è sempre del gruppo NETWEEK di Merate (LC).

Il MUX PERSIDERA 1 del digitale terrestre si aggiorna

Questo aggiornamento ha apportato sostanziali modifiche nella composizione del MUX PERSIDERA 1 del digitale terrestre che ora si presenta così:

MUX PERSIDERA1 Ch 44 (Freq 658 Mhz) o Ch 32 (562 Mhz) – QAM64 I.G 1/4 Fec 5/6 — (Disponibili 24,88 Mbps) NOVE (LCN 9,109,509) Italia 53 (Casa Italia 53) (LCN 53) HGTV – Home&Garden (LCN 56) Discovery Turbo (LCN 59) SPORTITALIA HD (LCN 60,560) CLUB TV (LCN 61,561) ALMA TV (LCN 65,565) Deejay TV HD (LCN 69,569) ITALIA CHANNEL (LCN 123) GOLD TV ITALIA (LCN 128) LA 4 ITALIA (LCN 129) GOLD INVEST TV (LCN 130) RETE ITALIA (LCN 131) CANALE 137 (LCN 137) STARMARKET (LCN 140) Italia 141 (Italia 53) (LCN 141) CANALE 144 (LCN 144) Italia 150 (Italia 53) (LCN 150) TV 153 (CANALE 162) (LCN 153) CANALE 162 (LCN 162) PROMO FOOD (CANALE 137) (LCN 204) PROMO TRAVEL (STARMARKET) (LCN 205) PROMO HOME (RETE ITALIA) (LCN 206) PROMO LIVING (CANALE 137) (LCN 207) PROMO LIFE (STARMARKET) (LCN 208) PROMO SHOPPING (STARMARKET) (LCN 209) CANALE 230 (LA 4 ITALIA) (LCN 230) CANALE 237 (RETE ITALIA) (LCN 237) PROMO KIDS (STARMARKET) (LCN 238) CANALE 243 (STARMARKET) (LCN 243) PROMO SPORT (GOLD TV ITALIA) (LCN 250) CANALE 263 (CANALE 162) (LCN 263) RDS Social TV (LCN 265) Radio Capital (LCN 713) Radio Deejay (LCN 714) Radio m2o (LCN 715) RDS 100% GRANDI SUCCESSI (LCN 724) Radio Maria (LCN 789)

Ch 44 (Freq 658 Mhz) o Ch 32 (562 Mhz) – QAM64 I.G 1/4 Fec 5/6 — (Disponibili 24,88 Mbps)

Cosa fare in caso di problemi di segnale

Se riscontri problemi di segnale proprio con questo canale ti consigliamo di avviare una ricerca automatica dei canali del digitale terrestre. In questo modo ottieni la nuova lista dei canali in un attimo, con tutte le più recenti modifiche apportate alla piattaforma di intrattenimento nazionale gratuita.

E se il tuo televisore o decoder è compatibile con la risintonizzazione automatica dei canali ti consigliamo di verificare che sia attiva. In caso contrario meglio attivarla se possibile. In questo modo il tuo apparecchio si aggiornerà automaticamente in base agli aggiornamento e a un orario prestabilito da te.