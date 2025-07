NOW, aumento prezzi da settembre 2025: ecco quanto pagherai

Sky ha annunciato ufficialmente che il piano NOW PASS SPORT sarà protagonista di un aumento dei prezzi a partire dal prossimo settembre. Si tratta di una rimodulazione necessaria, secondo quanto dichiarato in una email dall’azienda, per continuare a offrire contenuti di alta qualità agli abbonati.

“Per continuare a offrire il meglio dello Sport con nuove sfide, contenuti esclusivi e la qualità di Sky Sport, a partire dal rinnovo di Settembre il prezzo di listino di mercato del Pass Sport sarà 29.99 euro al mese, fino ad allora la tua offerta resterà invariata“, si legge nella comunicazione ufficiale.

Infatti, al momento NOW PASS SPORT costa 24,99 euro al mese, che diventa 14,99 euro al mese se l’utente sceglie la permanenza minima di un anno. Con l’aumento annunciato, dal 1° settembre 2025, NOW PASS SPORT passerà a 29,99 euro al mese, con 10 euro di sconto al mese se con vincolo annuale.

NOW PASS SPORT: aumento di 5€ al mese

Quindi i prezzi delle due soluzioni, mensile o annuale, di NOW PASS SPORT subiranno un aumento di 5 euro al mese.

Per aiutare gli abbonati ad accettare meglio questa notizia, Sky ha ricordato: “Insieme stiamo vivendo momenti sportivi memorabili: le emozionanti notti delle Coppe Europee, gli italiani sempre più protagonisti nel Tennis, i motori che non smettono di scaldare i nostri weekend, il calcio nazionale e internazionale, e molto altro“.

Nella mail ufficiale l’utente è invitato a cliccare su un link che rimanda a un video che mostra quanto per Sky vale la pena scegliere di continuare con l’abbonamento nonostante gli aumenti previsti. Inoltre, l’azienda ha anche ricordato che aggiungerà tantissimi eventi live, come l’esclusiva del basket italiano della LBA, i cui diritti sono stati acquisiti per il prossimo triennio.

Ovviamente Sky ha ricordato che chiunque non sia d’accordo con l’aumento di NOW PASS SPORT potrà “disattivare l’abbonamento in qualsiasi momento e senza costi“, direttamente dalla propria area personale. Nel frattempo, Apple TV+ sembra voglia acquistare i diritti della Formula 1 negli Stati Uniti.