NOW: le serie da guardare in streaming a fine gennaio

M e le altre migliori serie da guardare su NOW

Il contenuto del momento è senza dubbio M Il Figlio del Secolo, il ritratto moderno di Mussolini e della sua ascesa politica, con un’eccezionale interpretazione dell’attore Luca Marinelli Osannata dal pubblico e premiata dalle recensioni della critica, la stagione è composta in totale da otto episodi, gli ultimi due dei quali arriveranno entro i prossimi giorni. Puoi iniziare subito la tua maratona per farti trovare pronto all’appuntamento con il gran finale.

Vale la pena citare anche La Nave dei Folli: Oltre la Ragione, con Carlo Lucarelli che scava a fondo nella dimensione umana dei più grandi, ma spesso incompresi, visionari della storia sia antica che moderna. Un’altra novità degna di nota, da poco disponibile, è anche Lockerbie: Attentato sul Volo Pan Am 103, miniserie che racconta il disastro aereo del 21 dicembre 1988, quando un volo transatlantico da Londra a New York fu distrutto da una bomba 38 minuti dopo il decollo. Tutto questo in attesa delle grandi uscite attese per i prossimi mesi ovvero The White Lotus 3 e The Last of Us 2.

