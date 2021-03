Quanta memoria c’è nel vostro computer desktop o laptop? Con tutta probabilità meno di quanta trova posto nella Dao Edition del nuovo Nubia Red Magic 6, smartphone nato dalla collaborazione tra il produttore cinese e Tencent Games con 18 GB di RAM ad affiancare il chipset Qualcomm Snapdragon 888.

Nubia Red Magic 6 con 18 GB di RAM a bordo

Un dispositivo sfacciatamente indirizzato al gaming più spinto, che tra le altre caratteristiche di punta integra un display 165 Hz da 6,8 pollici e la ricarica rapida da 120 W. Completano la dotazione la fotocamera posteriore da 64 megapixel e una doppia ventola opzionale esterna (una trova posto sotto la scocca) per favorire la dissipazione del calore. Il comparto software è basato sul sistema operativo Android 11.

Al momento si tratta un’esclusiva per la Cina: la versione con 512 GB di memoria interna è offerta al prezzo di 6.599 yuan, al cambio poco più di 850 euro. La buona notizia è però che Nubia ha già fissato per le prossime settimane l’annuncio della versione globale con i servizi Google preinstallati.

Non ci stupiremmo di vedere in futuro dispositivi con specifiche simili destinati ad ambiti differenti rispetto a quello del gaming. Per la produttività ad esempio, coronando finalmente il sogno di poter tenere un computer in tasca, godendo di una potenza di calcolo equiparabile o addirittura superiore rispetto a quella di un laptop senza doverlo portare sempre con sé. Considerando la convergenza in corso tra gli ecosistemi desktop e mobile, un’adeguata ottimizzazione sul fronte software potrebbe rendere il tutto possibile. I progetti fin qui messi in campo con questo obiettivo, pensiamo ad esempio a Continuum di Microsoft e a DeX di Samsung, seppur promettenti non sono purtroppo stati capaci di esprimere appieno il loro potenziale.