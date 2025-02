Nuova Alexa: c'è un messaggio nascosto nell'invito di Amazon

C’è un messaggio nascosto nell’invito spedito da Amazon alla stampa specializzata, in relazione all’evento del 26 febbraio organizzato a New York City: il riferimento è proprio alla nuova Alexa. L’evoluzione dell’assistente virtuale dovrebbe essere il piatto forte dell’appuntamento. Sarà presente sul palco Panos Panay, ex volto noto di Microsoft.

Il messaggio nascosto negli inviti di Amazon: la nuova Alexa

L’immagine che alleghiamo qui sotto (pubblicata in origine dalla redazione del sito The Verge) non lascia spazio a interpretazioni. In realtà, i messaggi inviati dall’azienda a giornalisti e addetti ai lavori sono cinque e non uno soltanto: Hi there , Join us , See what’s next , You’re invited e Save the date . Affiancandoli nel modo corretto, le immagini di sfondo compongono in modo inequivocabile il nome alexa .

In che modo si differenzierà dall’incarnazione già oggi disponibile? Facendo leva sulle potenzialità dell’intelligenza artificiale di ultima generazione, ovviamente. Alcune indiscrezioni vorrebbero la nuova Alexa in grado di interpretare e di elaborare prompt multipli oltre a potersi comportare come una sorta di agente AI, dunque prendendo decisioni ed eseguendo azioni in modo autonomo e indipendente (per capire cosa significa rimandiamo a un approfondimento dedicato).

Stando ad altre informazioni trapelate, Amazon sarebbe intenzionata a lanciare l’evoluzione del suo assistente in un primo momento per un numero limitato di utenti e in forma gratuita. Del possibile arrivo di una versione a pagamento si discute ormai da molto tempo. In prospettiva, l’azienda potrebbe scegliere di mantenere l’edizione attuale completamente free, rendendo invece premium quella migliorata (Remarkable Alexa).

Se confermata, la decisione rappresenterebbe un netto cambio di rotta nella strategia adottata dal gruppo di Seattle, che fino a oggi ha puntato proprio sulla diffusione capillare di Alexa e dei dispositivi che la integrano (quelli della gamma Echo su tutti), anche a costo di realizzare margini risicati, per poi monetizzare attraverso l’attività del servizio una volta presente nelle case degli utenti.