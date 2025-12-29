Nuova app LG, il telefono come controller per giocare in TV

Le console stanno diventando superflue? LG ci prova con una mossa che suona come eresia per i gamer più tradizionalisti, ma potrebbe conquistare tutti gli altri: trasformare lo smartphone in un controller e il televisore in una piattaforma di gioco completa. Niente PlayStation sotto il mobile, niente Xbox che occupa spazio, solo il telefono che dialoga via Wi-Fi con lo smart TV e permette di giocare a oltre 4.000 titoli in cloud.

LG trasforma il telefono in controller: 4.000 giochi senza console

L’idea è semplice, se si ha una smart TV LG con webOS 6.0 o successivi, è possibile scaricare una nuova app chiamata LG Mobile Gamepad Wi-Fi sul telefono Android o iOS e trasformarlo in un controller. Oppure si può usare il Magic Remote, quel telecomando con sensori di movimento che LG include con i suoi TV e che fino a ieri serviva principalmente per navigare su Netflix. Adesso può tracciare i passi di danza o controllare un’auto da corsa arcade. Per i giocatori casuali che non vogliono comprare un hardware dedicato, potrebbe essere la soluzione definitiva.

Just Dance senza console

Just Dance Now è già disponibile negli Stati Uniti, Australia, Svezia e Norvegia, con lancio imminente nel resto d’Europa. Il gioco sfrutta i sensori di movimento dell’LG Magic Remote per tracciare i passi mentre si prova a imitare le coreografie sullo schermo. È surreale pensare di ballare agitando un telecomando invece di un controller dedicato, ma funziona, quindi perché no? Il Magic Remote ha giroscopi e accelerometri proprio come un Joy-Con di Nintendo Switch.

Non sarà preciso come un sistema con telecamere dedicate, ma per una serata con gli amici, dove l’obiettivo è ridere delle proprie performance imbarazzanti piuttosto che vincere competizioni mondiali, probabilmente basta.

Asphalt su TV: arcade gratis con i tasti direzionali

Asphalt Legends Unite, il gioco di corse arcade free-to-play, arriva sul Gaming Portal accessibile tramite i tasti direzionali del telecomando. Al momento è disponibile solo negli Stati Uniti, ma è prevista la disponibilità a livello internazionale. Controllare un’auto da corsa con le frecce del telecomando non è un’esperienza ottimale per chi è abituato ai trigger analogici e al force feedback, ma per un gioco casual che non richiede investimenti monetari può funzionare.

LG sta puntando su questa categoria di giocatori: persone che non si definirebbero “gamer” ma che sono disposte a dedicare tempo a un gioco, se è immediatamente accessibile dal divano senza setup complicati.

Giochi a comando vocale: Jeopardy risponde alla voce

La partnership con Volley AI Games porta negli Stati Uniti diversi titoli da giocare usando la voce, come Jeopardy! e Song Quiz. Si urla la risposta al televisore, il gioco capisce, e si va avanti. Semplice e inclusivo.

My Little Puppy, un’avventura narrativa sviluppata da Krafton e Blacknut, promette una narrazione emozionante e una grafica vivida. È interessante vedere come LG stia cercando di coprire diversi generi: non solo party game e titoli casual, ma anche esperienze narrative che richiedono più attenzione e coinvolgimento emotivo.

Due giochi nati dal suo webOS Hackathon

LG ha incluso nel catalogo due titoli nati dal suo webOS Hackathon: Quest of Sunflower, vincitore del primo premio che usa narrazione generata dall’intelligenza artificiale, e Signs of Magic, che trasforma il Magic Remote in una bacchetta magica per lanciare incantesimi. Sono esperimenti interessanti che dimostrano cosa si può fare quando sviluppatori creativi hanno accesso diretto alla piattaforma TV.

Quest of Sunflower in particolare è intrigante, un gioco con narrazione generata dall’AI significa che le storie potrebbero cambiare dinamicamente in base alle scelte del giocatore, creando esperienze potenzialmente uniche ogni volta.

L’app che trasforma il telefono in gamepad

LG Mobile Gamepad Wi-Fi è la chiave di tutto questo ecosistema. Disponibile sia per Android che iOS, l’app connette il telefono al televisore via Wi-Fi locale e lo trasforma in un controller completo. Non servono Bluetooth complicati da accoppiare o cavi. Il telefono diventa touch screen per certi giochi, accelerometro per altri, joypad virtuale per quelli che richiedono controlli tradizionali.

Per funzionare serve che lo smart TV supporti webOS 6.0 o versioni successive. Il Gaming Portal è disponibile in 35 paesi, inclusi Stati Uniti, Canada, Corea e vari mercati europei e latinoamericani. Non è chiaro se l’Italia sia inclusa al lancio, ma considerando che LG menziona vari mercati europei, è probabile che arrivi presto anche qui.