Nuova batteria MagSafe solo per iPhone 17 Air: ecco perché

Non tutte le batterie MagSafe sono intercambiabili… E la nuova versione firmata Apple è stata progettata esclusivamente per l’iPhone Air. Sullo store ufficiale, il prezzo è di 99 dollari e la compatibilità cita soltanto il modello Air, escludendo di fatto i nuovi iPhone 17 e 17 Pro.

La nuova batteria MagSafe è compatibile solo con iPhone 17 Air

Le immagini promozionali mostrano chiaramente il perché. Il profilo più alto urterebbe contro i moduli fotocamera degli altri dispositivi, rendendo impossibile l’aggancio magnetico (la batteria non aderirebbe in modo corretto).

Apple non svela la capacità esatta, ma promette fino al 65% di autonomia extra quando la batteria è collegata all’iPhone Air (almeno sulla carta). Apple parla di 40 ore di video totali, ma è il solito benchmark irrealistico, chi guarda video per 40 ore di fila? Più realistico: si arriva a sera del secondo giorno senza ansia da ricarica.

La carica wireless da 12W è comodo per ricaricare mentre si usa il telefono, anche se “rapido” è un parolone, un caricatore via cavo è decisamente più efficiente. Ma il punto non è la velocità, è non dover armeggiare con i cavi mentre si è in giro.

Stampa 3D e design ultra-sottile

Il nuovo MagSafe Battery Pack riprende il linguaggio di design dell’iPhone Air, più alto del precedente, ma sorprendentemente leggero e sottile. Grazie a un processo di stampa 3D, Apple è riuscita a ottimizzare spessore e peso, creando un ingombro quasi impercettibile in tasca o in mano. Il risultato è un accessorio che non stravolge la maneggevolezza dello smartphone, garantendo comunque un incremento sensibile dell’autonomia.

Porta USB-C: non solo per l’iPhone Air

Sul bordo della batteria spicca una porta USB-C che permette di alimentare anche altri dispositivi. Basta un cavo per trasformare il MagSafe in una power bank universale per cuffie, tablet e smartphone compatibili con USB-C. Non è un sostituto delle batterie tradizionali, ma un jolly da tenere in borsa quando serve un po’ di energia extra.

Un ritorno in grande stile dopo due anni

Dismesso nel 2023, il MagSafe originale era compatibile con più iPhone. Ora torna, ma solo per l’iPhone Air, che essendo sottilissimo ha bisogno di una batteria dedicata. Questo esperimento potrebbe anticipare una nuova strategia: accessori cuciti su misura per ogni dispositivo. Sai che affare…