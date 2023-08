Nuova carta di credito senza conto: come ottenerla gratis

Nella maggior parte dei casi, per ottenere una carta di credito gratuita e zero spese è necessario aprire un nuovo conto corrente. È possibile, però, accedere a una nuova carta di credito, completamente priva di costi, anche senza dover completare l’apertura di un nuovo conto corrente.

Grazie a Carta YOU di Advanzia Bank, infatti, è possibile accedere a una carta di credito che soddisfa appieno queste caratteristiche. La carta in questione ha canone zero e non prevede commissioni su pagamenti e prelievi, anche per le operazioni effettuate fuori dall’Italia.

In più, chi richiede Carta YOU può accedere a diversi vantaggi aggiuntivi come la polizza viaggi gratuita e la possibilità di rateizzare le spese. La carta usa il circuito Mastercard ed è compatibile con Google Pay e Apple Pay. Per richiederne l’emissione basta accedere al sito ufficiale:

Carta YOU è la carta di credito gratuita senza conto corrente da richiedere

Con Carta YOU è possibile accedere a una carta di credito gratuita e senza conto corrente. Si tratta dell’opzione giusta per accedere a uno strumento di pagamento completo e utilizzabile liberamente, senza costi. La carta include:

canone zero

zero commissioni su pagamenti e prelievi, anche all’estero

emissione senza apertura di un nuovo conto corrente

Per i clienti che richiedono l’emissione di Carta YOU ci sono diversi vantaggi aggiuntivi. La carta, infatti, è disponibile con una polizza viaggi gratuita e mette a disposizione la possibilità di rateizzare le spese. Da segnalare anche la possibilità di utilizzare il circuito Mastercard oltre che Google Pay e Apple Pay.

I clienti che richiedono Carta YOU possono anche ottenere un incremento del plafond, rispetto a quanto fissato dalla banca in fase di emissione, senza costi aggiuntivi. È necessario dimostrare di poter pagare sempre in tempo le spese sostenute, senza ritardi. L’aumento del plafond, definito dalla banca sulla base dei dati forniti dal cliente, permette di utilizzare la carta in modo ancora più libero.

