A sorpresa, ecco la nuova Fire TV Stick HD: è già in vendita

Ha fatto il suo ingresso all’improvviso questa mattina, nel catalogo dei dispositivi Amazon, la nuova Fire TV Stick HD: è già in vendita sull’e-commerce. Si tratta di un’evoluzione per il modello di terza generazione (in precedenza noto come Fire TV Stick), con in dotazione un telecomando con Alexa dal layout leggermente diverso e che può essere utilizzato anche per controllare il televisore.

Fire TV Stick HD, il nuovo modello è su Amazon

Supporta lo streaming in Full HD da tutte le piattaforme principali (Prime Video, Netflix, DAZN, RaiPlay, YouTube, Disney+, NOW, Apple TV+, Spotify, Amazon Music e così via), le tecnologie audio Dolby per il surround, la modalità HDR con diverse specifiche, un framerate fino a 60 fps per una fluidità ottimale, si collega direttamente alla porta HDMI del televisore e può interagire con i dispositivi intelligenti della smart home, ad esempio per visualizzare in tempo reale i video delle telecamere di sorveglianza, per chiudere una serratura o attivare una presa. Per saperne di più, dai uno sguardo alla scheda completa.

La connettività a Internet per lo streaming è gestita attraverso Wi-Fi dual band. Non manca nemmeno il supporto alla tecnologia Bluetooth Low Energy per l’associazione con altoparlanti, cuffie, controller di gioco e altri apparecchi compatibili.

La nuova Fire TV Stick HD è acquistabile al prezzo di 44,99 euro con disponibilità immediata e consegna gratuita prevista già entro domani. La confezione include una prolunga HDMI, due batterie AAA, l’adattatore e il cavo per l’alimentazione.

Amazon fa sapere che, con l’esordio del nuovo modello, Fire TV Stick e Fire TV Stick Lite rimarranno disponibili solo fino all’esaurimento delle scorte.