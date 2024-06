Nuova offerta di Private Internet Access: sconto dell’83% + 4 mesi gratis

Private Internet Access (PIA) ha deciso di fare un regalo a tutti gli utenti che non hanno ancora una VPN. Attualmente, il servizio è disponibile a un prezzo mai visto prima: 1,85 euro al mese. Come se non bastasse, ci sono addirittura 4 mesi extra gratis. Non per fare pressione, ma questa nuova offerta è a tempo limitato, quindi forse è il momento di alzarsi dal divano e fare qualcosa per la propria privacy online.

Perché propria PIA? Oltre al prezzo stracciato, ci sono vari motivi, come la politica di zero log. Questo significa che non verrà tenuta traccia delle attività online degli utenti. Aggiungiamo anche il blocco degli annunci integrato, e la navigazione online diventa più serena e senza fastidi.

Nuova offerta sul piano biennale di Private Internet Access

Entriamo un po’ più nei dettagli di questa promozione di Private Internet Access. Pagando soltanto 1,85 euro al mese, PIA protegge ininterrottamente per 24 mesi + 4 mesi extra. Un totale di 28 mesi di privacy e sicurezza a un prezzo irrisorio.

Una delle cose migliori di PIA è che è facile utilizzarla. Le applicazioni user-friendly sono disponibili per qualsiasi dispositivo (da Android a iOS, da Windows a MacOS), mentre l’attivazione e la configurazione del servizio richiede solo pochi minuti.

Inoltre, non solo costa pochissimo, ma promette e mantiene una qualità di alto livello. PIA è famosa per la sua potente crittografia, che protegge i dati personali a prescindere da dove si naviga, che sia da casa o da una rete Wi-Fi pubblica. I server, sparsi in più di 78 paesi, garantiscono velocità e affidabilità. Niente blocchi geografici, così si potranno guardare tutti i contenuti streaming. Insomma, questa nuova offerta di PIA non va assolutamente persa.