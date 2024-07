Nuova promo con sconto Cyberghost: piano biennale al -82%

CyberGhost VPN sorprende ancora con una nuova promo con sconto sul piano biennale, a un prezzo praticamente regalato. Un vero e proprio affare che permette di ottenere il servizio a soli 2,19 euro al mese grazie allo sconto del 82%. Ci sono due mesi extra in regalo e ben 45 giorni di garanzia di rimborso.

Nuova promo con sconto: tutti i dettagli

Per chi non conoscesse CyberGhost VPN, è una delle principali VPN in Italia e in Europa. La velocità dei suoi server è famosa, quindi ideale per lo streaming. Sparsi in oltre 100 paesi, offre grande varietà di scelta.

Non solo velocità, ma anche di sicurezza ai massimi livelli. Grazie alla crittografia AES a 256 bit, i tuoi dati saranno protetti sempre e ovunque. La politica no log dell’azienda garantisce che nessuna delle tue attività online venga registrata. Insomma, per CyberGhost la tua privacy è sacra.

Come se non bastasse, la funzionalità Kill Switch cela il tuo indirizzo IP in caso di caduta della connessione. Anche le reti Wi-Fi e le perdite di DNS sono tutelate con una doppia protezione. Quindi, puoi navigare in santa pace, senza il timore di essere intercettato da ISP, hacker e altre entità.

Torniamo sulla promozione: è un’occasione troppo ghiotta per lasciartela scappare. Facendo due conti, con lo sconto dell’82%, ti porti a casa un livello di protezione e velocità che fanno invidia gli altri servizi, a un prezzo ridicolo. Nel caso in cui, per qualche assurdo motivo, non fossi soddisfatto, hai sempre 45 giorni di garanzia di rimborso per tornare suoi tuoi passi.

Non rimandare: un’offerta così capita raramente. La nuova promo con sconto di Cyberghost è a tempo limitato. Quindi, perché rischiare? Affrettati a sottoscrivere l’abbonamento cliccando sul box qui sotto.