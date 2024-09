Ti è sfuggita la nuova promo NordVPN? Sconto 73%, 3 mesi gratis

Lasciando per un momento da parte la componente tecnologica, a decretare il successo globale di NordVPN hanno contribuito anche le tante promozioni lanciate nel tempo. Oggi ne trovi una nuova, che ti tende la mano se sei alla ricerca della VPN giusta per navigare, per lavorare, per giocare oppure per guardare i tuoi contenuti preferiti in streaming.

VPN in offerta: la promozione di NordVPN

Da uno sguardo alle funzionalità incluse, poi, emerge chiaramente quale sia l’altro fattore determinante: la completezza dell’offerta. Si tratta di una Virtual Private Network formata da oltre 6.400 server distribuiti nel mondo. Ti basterà selezionarne uno e connetterti per ottenere un indirizzo IP localizzato in quel territorio, senza compromessi in termini di velocità. A questo si aggiungono la ricerca dei malware nei download, gli avvisi immediati in caso di violazione degli account, il blocco del tracciamento, quello delle pubblicità e molto altro ancora. Fai un salto sulla pagina dedicata per scoprire tutti i dettagli.

Al prezzo finale di soli 3,09 euro al mese (invece di 11,59 euro come da listino), grazie alla nuova promozione in corso, l’abbonamento a NordVPN è la migliore scelta a tua disposizione se vuoi l’accesso a una VPN globale, veloce e affidabile. Se decidi di attivare l’abbonamento biennale, per te ci sono anche 3 mesi extra del tutto gratuiti, per accedere al servizio fino da oggi e fino all’inizio del 2027.

Visita il sito ufficiale e scopri qual è il piano che fa per te, in base alle tue esigenze: scegli tra le formule Base, Plus e Ultimate. Includono funzionalità differenti, per soddisfare ogni esigenza, in aggiunta alla VPN, a partire da quelle dedicate alla sicurezza online o alla protezione dei dati e della privacy.