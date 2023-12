La nuova stagione di MasterChef Australia è qui: guardala a 6€ me

Vivi l’intrattenimento vero, come mai prima d’ora. Guarda la nuova stagione di MasterChef Australia su NOW TV da soli 6,99 euro. Grazie a questa promozione hai accesso a tantissimi contenuti esclusivi da guardare quando vuoi e dove vuoi in streaming, live e on demand. Un’occasione incredibile per divertirti davvero avendo accesso completo a tutti i titoli disponibili su Sky.

Con PASS ENTERTAINMENT hai a tua disposizione le migliori serie TV italiane e internazionali, alcune delle quali anche in contemporanea con gli Stati Uniti. Puoi vedere gli show di cui tutti parlano, godendoti spettacoli eccezionali e reality incredibilmente belli. Inoltre, hai accesso a tantissimi documentari e programmi dedicati a bambini e ragazzi. Insomma, divertimento assicurato per tutta la famiglia in un unico abbonamento.

MasterChef Australia: i nuovi episodi su NOW TV

L’edizione australiana del celebre cooking show è ora disponibile con i nuovi episodi su NOW TV. Cosa stai aspettando? Abbonati subito per vedere MasterChef Australia 15. Guarda cosa c’è ad attenderti in questa nuova stagione dalla sinossi ufficiale del programma che sta facendo impazzire il mondo intero:

Grandi cambiamenti e tante novità nella nuova stagione di “MasterChef Australia”. A giudicare gli aspiranti chef ci saranno Andy Allen, Melissa Leong e Jock Zonfrillo.

Se ti trovi fuori dall’Italia, con il tuo abbonamento a NOW TV PASS SPORT puoi vedere tutto senza problemi. Questo grazie al Regolamento sulla Portabilità Transfrontaliera che ti permette di portare in Europa tutti – o quasi – i programmi disponibili in Italia. Così potrai accedere senza restrizioni geografiche all’app ufficiale di NOW TV con gli stessi dispositivi che utilizzi solitamente. Scegli il programma che desideri e inizia a guardarlo in streaming e senza costi aggiuntivi anche dai seguenti Paesi:

Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.