Nuova truffa sfrutta Zalando per rubare dati e denaro agli utenti

Il noto brand Zalando, che identifica uno dei più famosi negozi online di abbigliamento e calzature, è ora preso d’assalto dai cybercriminali per una truffa particolarmente insidiosa. I truffatori lo stanno sfruttando in una nuova campagna phishing capace di rubare i dati e il denaro delle vittime.

Nello specifico, agli utenti arriva una mail che sembra essere stata inviata proprio dall’azienda di e-commerce. Al suo interno, la promessa di ricevere un fantastico premio rispondendo a un semplice e veloce questionario in merito all’esperienza di acquisto avuta con lo shop online.

La credibilità della comunicazione, che prospetta la vincita di una Carta Regalo da 150€ del brand, è data dal logo ufficiale che nasconde la vera natura della mail. Purtroppo, questa iniziativa non arriva da Zalando, ma è una truffa in grado di rendere la vita delle vittime particolarmente difficile.

Come si sviluppa la truffa che sfrutta Zalando

Il metodo di adescamento dei criminali con la nuova truffa che sfrutta Zalando è simile a tutte le truffe phishing di questi tempi. All’interno della mail un bottone nasconde un link malevolo che rimanda a una pagina fraudolenta. Credendo di rispondere a un questionario richiesto dall’azienda, la vittima scopre di essere tra i fortunati vincitori del premio.

Inconsapevole che tutti vincono, l’utente in questione inserirà tutti i suoi dati personali e i relativi dettagli di pagamento, a fronte della richiesta di partecipare alle spese di spedizione del regalo, per ottenere il premio direttamente a casa sua. In realtà, informazioni sensibili e dati bancari finiranno nelle mani dei criminali che procederanno con il furto dell’identità e il prelievo del denaro disponibile.

Consigli per non cadere in questa trappola

La truffa che sfrutta Zalando per rubare dati e denaro fa parte di una campagna phishing. Queste campagne sfruttano la distribuzione di un link malevolo adornato da loghi ufficiali e grafiche che rendono la comunicazione ufficiale. Il nostro consiglio è quello di assumere un atteggiamento critico quando si consultano le email.

Prima di tutto, è bene verificare sempre l’indirizzo email per esteso del mittente. Inoltre, è necessario non cliccare mai su link contenuti nelle mail. Inoltre, se ci si vuole accertare che la promozione sia reale è sempre meglio contattare l’azienda tramite i canali ufficiali messi a disposizione per i clienti.