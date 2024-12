Dai nuova vita al tuo computer con il Crucial SSD BX500 1TB a 57€

Il Crucial SSD BX500 1TB rappresenta un’ottima scelta per chi vuole dare nuova vita al suo computer, magari un po’ datato, sostituendo il vecchio disco rigido con questo SSD molto più veloce e capiente. Oggi costa ancora meno su eBay grazie alla sua fantastica promozione. Acquistalo adesso a soli 57€ circa appena.

Per ottenere questo prezzaccio devi ricordarti di inserire il Coupon PSPRNOV24. Trovi la casella per i codici sconto alla pagina dedicata ai metodi di pagamento. Conferma tutto e procedi al check out. Vedrai subito il nuovo prezzo con un extra sconto applicato al prezzo già in promozione dell’articolo.

Ovviamente con eBay non sono finiti qui i vantaggi. Infatti, grazie a questo acquisto hai anche la consegna gratuita inclusa nel prezzo. Inoltre, selezionando PayPal come metodo di pagamento, puoi decidere di pagare in 3 rate a tasso zero. Insomma, un’ottima opzione se vuoi approfittare dell’offerta del Crucial SSD BX500 1TB e pagare un po’ alla volta.

Scegli il Crucial SSD BX500 1TB per il tuo computer

Se vuoi il meglio per il tuo computer trasformalo con il Crucial SSD BX500 1TB. Oggi è in offerta speciale su eBay. Acquistalo a soli 57€ circa con PSPRNOV24. Grazie a questo voucher risparmi ulteriormente sul prezzo già in promozione, visibile sulla pagina dell’articolo. Perché questa è la scelta migliore per il tuo device?

arriva con 3 anni di garanzia inclusa dal produttore;

super resistente e preparato a gestire situazioni di utilizzo intensivo;

la durata di questi SSD è stimata intorno ai 10 anni per un utilizzo medio di 30GB di scritture al giorno;

formato 2,5 pollici standard, compatibile con la maggior parte dei computer;

funzionamento più silenzioso rispetto ai dischi meccanici;

minore produzione di calore durante l'utilizzo anche intensivo;

maggiore resistenza agli urti e alle vibrazioni;

consumi energetici ridotti e migliorati per un ottimo rapporto risparmio-prestazioni.

In conclusione il Crucial SSD BX500 1TB è la scelta perfetta per dare nuova vita al tuo computer. Oggi su eBay è tuo a soli 57€ con PSPRNOV24.