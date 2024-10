Le nuove console Xbox Series X/S arrivano oggi

Conclusa la fase di preordine avviata all’annuncio dei mesi scorsi, le nuove console della famiglia Xbox Series X/S sono disponibili a partire da oggi per l’acquisto diretto su Amazon. Il comparto hardware rimane invariato in termini di potenza di calcolo, ma fa eccezione il quantitativo di memoria interna (reso molto più capiente) e ci sono opzioni inedite tra le quali scegliere per le colorazioni. Vediamo di cosa si tratta.

In vendita su Amazon le nuove console Xbox Series X/S

Partiamo dalla Digital Edition del modello Xbox Series X, il top della gamma, nell’incarnazione da 1 TB. È completamente digitale e, per la prima volta, proposta nella tinta Robot White come visibile nell’immagine allegata qui sotto. Ovviamente, ha in dotazione il controller wireless ufficiale per iniziare subito a divertirsi con i titoli del catalogo. La puoi acquistare al prezzo di 499 euro.

Decisamente più economica, ma con la stessa capacità della memoria interna per lo storage, la Xbox Series S da 1 TB nella colorazione Robot White permette di salvare molti più giochi e contenuti rispetto a quanto avveniva in passato. L’upgrade può essere tua al prezzo di 349 euro.

Segnaliamo infine che c’è poi anche la Galaxy Black Special Edition con unità SSD da 2 TB, proposta al prezzo premium di 649 euro. Al momento, però, non risulta disponibile per l’acquisto su Amazon. Negli altri due casi, la disponibilità è immediata con la consegna gratuita (verificare le tempistiche esatte e aggiornate in tempo reale nelle schede dei singoli modelli). Vendita e spedizione sono gestite dalla rete logistica dell’e-commerce.