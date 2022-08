Nuove funzionalità introdotte da NordPass per gli MSP

Proprio ieri, NordPass ha annunciato nuove funzionalità per rendere ancora più solida la partnership con i Managed Service Provider (MSP).

Adesso queste aziende possono utilizzare in forma gratuita il password manager per tutto il periodo di collaborazione, offrendo ai propri clienti una prova gratuita di 14 giorni.

Per chi non lo sapesse, NordPass gestisce le password sia per clienti business che consumer. Sviluppato in modo da offrire semplicità e facilità d’uso, il servizio consente agli utenti di accedere alle proprie password in modo sicuro su qualsiasi dispositivo e browser.

Le password vengono tutte crittografate, consentendo al solo utente l’accesso. Per acquistare NordPass, ottenendo uno sconto del 34%, bisogna cliccare qui.

Nella pagina che si apre, basta cliccare su “Ottieni subito NordPass” e scegliere la tipologia di abbonamento.

Le nuove funzionalità di NordPass

Una delle nuove funzionalità di NordPass è NFR (Not for Resale), che è dedicata esclusivamente agli MSP.

Con questa funzione, possono utilizzare e testare il servizio senza alcun addebito per tutto il periodo di collaborazione con NordPass.

Le licenze che sono state fornite sono destinate soltanto all’uso interno. I partner devono accedere al loro pannello di amministratore MSP sul sito Web del password manager e richiedere le licenze.

Tutte le aziende, ma anche i privati, dovrebbero utilizzare NordPass, visto che l’utilizzo delle credenziali rubate è la seconda più grande minaccia per le piccole imprese.

In fondo, non c’è da sorprendersi, in quanto la maggior parte delle aziende continua a sottovalutare il danno di reputazione e finanziario causato da un attacco informatico.

Con un servizio come NordPass, invece, si ottiene una grande protezione in tal senso, poiché usa algoritmi di crittografia all’avanguardia.

Inoltre, NordPass è un servizio che viene offerto da esperti in sicurezza informatica, che sono coloro che hanno creato NordVPN, app per la privacy e la sicurezza che conta nel mondo circa 14 milioni di utenti.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.