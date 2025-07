Nuove offerte Kena Mobile: fino a 450 GB e due mesi gratis se passi ora

Sono giorni ideali per passare a Kena Mobile, il virtual operator su rete TIM che propone diverse tariffe vantaggiose pensate per i nuovi clienti. Tra le promozioni più convenienti c’è quella dedicata agli utenti in arrivo da Iliad, CoopVoce e Digi Mobile: un piano da 5,99€ al mese che, per un periodo limitato, include anche due mesi di servizio senza costi.

Le promozioni attualmente disponibili sul sito di Kena Mobile coprono diverse esigenze di traffico dati, arrivando fino a 450 GB al mese. Tutte le offerte sfruttano la rete 4G con una velocità massima di 60 Mbps e richiedono l’attivazione della Ricarica Automatica. Andiamo a scoprirle nel dettaglio.

Tutte le promozioni attive in questi giorni

Di seguito, le principali proposte attive in questi giorni:

5,99 €/mese : minuti illimitati, 200 SMS e 200 GB + 2 mesi gratis – per chi proviene da Iliad, CoopVoce e Digi Mobile;

: minuti illimitati, 200 SMS e 200 GB + 2 mesi gratis – per chi proviene da Iliad, CoopVoce e Digi Mobile; 7,99 €/mese : minuti illimitati, 200 SMS e 350 GB + 1 mese gratis – attivabile da Iliad, CoopVoce, alcuni MVNO e per chi richiede un nuovo numero;

: minuti illimitati, 200 SMS e 350 GB + 1 mese gratis – attivabile da Iliad, CoopVoce, alcuni MVNO e per chi richiede un nuovo numero; 9,99 €/mese : minuti illimitati, 200 SMS e 450 GB + 1 mese gratis – con portabilità da Iliad, CoopVoce, MVNO selezionati o nuovo numero;

: minuti illimitati, 200 SMS e 450 GB + – con portabilità da Iliad, CoopVoce, MVNO selezionati o nuovo numero; 11,99 €/mese: minuti illimitati, 200 SMS e 300 GB – pensata per chi arriva da TIM, Vodafone, WINDTRE o Very Mobile.

Per approfittarne subito, basta accedere al portale di Kena tramite il box qui sotto e scegliere l’offerta più adatta alle proprie esigenze.