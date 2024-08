Aruba offre ai nuovi clienti una prova gratuita del cloud fino ad un anno

I nuovi clienti di Aruba hanno ora una ragione in più per sorridere. L’azienda ha lanciato una straordinaria offerta che permette di testare i servizi cloud gratuitamente fino ad un anno. Quindi, se hai un’azienda, sei un professionista o un privato, Aruba ti offre un credito di benvenuto per testare le sue soluzioni cloud senza alcun costo iniziale.

Offerta per nuovi clienti: cloud senza costi per un anno

L’offerta è semplice: all’apertura dell’account, ricevi subito un credito di 100 € se sei azienda o professionista, e di 20 € se sei un privato. La procedura di attivazione è veloce: devi registrarti sul sito di Aruba e inserire un metodo di pagamento valido, come carta di credito o account PayPal. Il metodo sarà utilizzato solo se il credito assegnato viene esaurito durante l’anno.

Una volta attivato l’account, avrai a disposizione un anno completo per sperimentare i vari prodotti cloud di Aruba fino a esaurimento del credito. Se non lo utilizzati durante il periodo promozionale, l’account verrà automaticamente cancellato. L’impegno di Aruba è facilitare l’accesso alle sue soluzioni innovative, permettendo agli utenti di scoprire il valore del cloud. Ecco come attivare l’account gratuito:

registrati sul sito di Aruba Cloud;

inserisci un metodo di pagamento a scelta tra carta di credito o PayPal;

inizia subito a usare i prodotti cloud di Aruba utilizzando il credito gratuito.

Le soluzioni offerte con questa promozione spaziano dalla scalabilità di Aruba Cloud Server, con traffico illimitato e costi controllati, fino al Cloud VPS, che offre numerose configurazioni con tecnologia avanzata. Aruba propone anche soluzioni di Database as a Service, per gestire in sicurezza i database, e Cloud Object Storage, per chi ha bisogno di archiviare grandi quantità di dati in modo sicuro ed efficiente.

Con questa eccezionale promozione, i nuovi clienti hanno l’opportunità di scoprire la qualità e l’efficienza dei prodotti cloud di Aruba. Non lasciarti sfuggire questa grande occasione!