I nuovi tracker Bluetooth di Tile sono già arrivati su Amazon

Tile ha annunciato un’intera gamma di nuovi tracker Bluetooth: le versioni 2024 sono già acquistabili su Amazon. Si tratta di edizioni rivisitate non solo nell’aspetto estetico, ma anche nelle peculiarità. Il modello più comune, il Mate, è proposto in diverse colorazioni al prezzo di 29,99 euro. È la soluzione perfetta per non perdere chiavi, zaini, borse o altri oggetti, individuandone la posizione in modo rapido in caso di smarrimento.

Tile Mate (2024) è già su Amazon: le novità

Sono diverse le novità introdotte a livello di caratteristiche. La più importante riguarda la funzione SOS che si attiva premendo per tre volte consecutive il pulsante integrato: invia in modo silenzioso e discreto un avviso ai propri cari, avvisandoli di un potenziale pericolo e indicando loro la propria posizione. Inoltre, la portata del range di localizzazione è stata estesa a 105 metri. Ci sono poi la resistenza all’acqua, la compatibilità con Android e iOS, l’autonomia della batteria interna che arriva a tre anni e la possibilità di utilizzarli per trovare lo smartphone, facendolo suonare. Dai uno sguardo alla descrizione completa per saperne di più.

Puoi acquistare subito il nuovo Tile Mate in versione 2024 al prezzo di 29,99 euro per una singola unità oppure in bundle con 4 pezzi a 94,99 euro che garantisce un notevole risparmio. Verifica la disponibilità e le altre colorazioni in vendita nella pagina del prodotto.

Se lo ordini subito, entro domani sarà a casa tua con la consegna gratuita per gli abbonati Prime. L’e-commerce propone già anche gli altri modelli del brand nelle loro versioni rinnovate ovvero Slim e Sticker.