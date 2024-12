Nuovo Attacco Phishing: attenzione alla carta regalo Zalando da 150€

In questi giorni abbiamo scoperto un nuovo attacco phishing collegato a una finta carta regalo firmata Zalando dai cybercriminali, del valore di 150€. Ovviamente non si tratta di vero e proprio regalo e a inviarla all’indirizzo email di ignari utenti non è certo Zalando.

Al contrario, si tratta di truffatori esperti che fanno leva sulla sorpresa per rubare dati personali, informazioni sensibili, dettagli di pagamento e denaro. Questa email è creata alla perfezione, riportando il logo del famosissimo e-Commerce oltre che un effetto sorpresa.

Infatti, nel messaggio l’utente si sente il fortunato prescelto per ricevere una carta regalo Zalando, non sapendo però che il link contenuto è l’inizio di un pericoloso attacco phishing. Cliccando sul bottone “Clicca Qui Per Richiedere”, l’utente viene rimandato a una pagina phishing.

Attacco Phishing: cosa nasconde la carta regalo Zalando

Chi non vorrebbe ricevere 150€ in omaggio? I cybercriminali lo sanno bene e proprio per questo hanno realizzato un attacco phishing camuffato da carta regalo Zalando del valore di 150€. I truffatori, alla pagina fraudolenta che promette questo premio hanno inserito un sondaggio.

L’utente, rispondendo alle domande, crede di poter partecipare all’estrazione del regalo. Il questionario è molto breve e, una volta terminato, viene inscenata una specie di estrazione per comunicare l’eventuale vincita. Ovviamente è tutta una messa in scena per rendere ancora più credibile la truffa.

Infatti, si vince sempre perché così i criminali riescono a ottenere facilmente i dati della vittima che li inserirà per ottenere il regalo. Una truffa phishing, questa della carta regalo di Zalando, realizzata alla perfezione, ma che accusa il peso della somiglianza a tutte le altre, come la truffa phishing svuota conto di ACI.

Il nostro consiglio è sempre lo stesso. Occorre sempre prestare attenzione alle offerte o ai regali troppo belli per essere veri. Inoltre, è sempre importantissimo verificare il dominio del mittente della mail e l’URL del link della pagina dove dovresti ritirare il regalo. Questo è un modo per accorgersi della truffa phishing nascosta dietro la falsa carta regalo Zalando.