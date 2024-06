Nuovo chip MediaTek per Chromebook con NPU dedicata all'AI

Al Computex di quest’anno, MediaTek ha svelato il suo ultimo chipset per Chromebook, il Kompanio 838. Questo nuovo chip promette di offrire una migliore durata della batteria e prestazioni superiori in termini di intelligenza artificiale, aprendo nuove possibilità per i Chromebook Plus di prossima generazione.

I primi Chromebook a beneficiare delle potenzialità del MediaTek Kompanio 838 saranno i prossimi modelli di Lenovo.

Un chip octa-core potente ed efficiente

Il MediaTek Kompanio 838 è un chip octa-core realizzato con un processo produttivo a 6 nm, che garantisce un’efficienza energetica superiore rispetto ai precedenti chip a 7 nm rilasciati da MediaTek nel 2022. Grazie a questa caratteristica, i Chromebook equipaggiati con il Kompanio 838 potranno vantare una durata della batteria “per tutto il giorno“, permettendo agli utenti di lavorare o studiare senza preoccuparsi di rimanere senza energia.

Oltre alla sua efficienza energetica, il Kompanio 838 offre prestazioni notevoli. Supporta l’output su due display 4K contemporaneamente e, grazie a una NPU dedicata, raggiunge 4 TOPS di prestazioni per le attività di intelligenza artificiale. Considerando l’importanza crescente dell’AI nell’esperienza di ChromeOS, questo rappresenta un aggiornamento significativo.

Memoria e larghezza di banda migliorate

Il Kompanio 838 supporta sia la memoria DDR4 che LPDDR4X, consentendo una maggiore flessibilità per soddisfare le diverse esigenze dei produttori di Chromebook. Inoltre, il chipset raddoppia la larghezza di banda della memoria rispetto alle generazioni precedenti, garantendo un throughput di dati notevolmente superiore. Questo si traduce in prestazioni multitasking eccezionali e in un’esperienza utente più fluida e reattiva.

Intelligenza artificiale e multimedia di qualità superiore

Per sfruttare al massimo i recenti progressi nel campo dell’intelligenza artificiale, il Kompanio 838 integra il processore AI dedicato MediaTek NPU 650. Questo permette di offrire contenuti multimediali più interattivi e di qualità superiore, con un’efficienza energetica senza precedenti. Le NPU MediaTek sono progettate per elaborare in modo efficiente i dati delle immagini, eseguendo rapidamente calcoli complessi.

Inoltre, il chip supporta nativamente la decodifica video AV1, uno standard sempre più diffuso sul web. Questo garantisce una riproduzione video fluida e di alta qualità, senza appesantire le risorse del sistema.

Connettività avanzata e supporto per la fotocamera

Il MediaTek Kompanio 838 offre il supporto per il Wi-Fi 6 e 6E, assicurando una connettività veloce e affidabile. Inoltre, il chip è dotato di un ISP (Image Signal Processor) aggiornato, che migliora il supporto per la fotocamera, permettendo di scattare foto e registrare video di qualità superiore.