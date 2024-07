Nuovo conto corrente: canone zero e 200€ di Buono Amazon con la promo Credem

Conto Credem Link è il conto corrente da aprire oggi. Per tutti i nuovi clienti che scelgono Credem, infatti, c’è la possibilità di accedere a un conto a canone zero con tanti servizi aggiuntivi e la possibilità di abbinare una completa gestione online alla disponibilità di un team di consulenti a cui rivolgersi, sia online che in filiale.

A rendere ancora più vantaggiosa la scelta di Credem Link è la promo in corso, che terminerà il 31 luglio 2024. Per i nuovi clienti che scelgono l’istituto, inserendo in fase di apertura del conto il codice SUMMER200, infatti, Credem mette a disposizione un Buono Amazon da 200 euro in regalo.

Per ottenere il buono è necessario, entro il 22 settembre, impostare l’accredito di stipendio/pensione sul conto oppure raggiungere quota 1.000 euro di spese con carta di debito. Raggiunto l’obiettivo, il cliente riceverà il bonus di benvenuto messo a disposizione da Cerdem.

Per aprire il conto basta visitare il sito ufficiale di Credem.

Conto Credem Link: tanti vantaggi a canone zero

Il conto corrente proposto da Credem è un conto a canone zero, senza requisiti da rispettare. Al conto è sempre abbinata una carta di debito, con possibilità di scegliere tra:

Credemcard Internazionale con canone zero per 12 mesi, poi 1,5 euro al mese, e possibilità di pagare anche con i principali wallet digitali

Credemcard su circuito nazionale con canone zero

I clienti Credem, inoltre, possono richiedere:

la carta di credito Ego Classic con canone di 39 euro/anno che viene azzerato raggiungendo 6.000 euro di spese annue

con canone di 39 euro/anno che viene azzerato raggiungendo 6.000 euro di spese annue la carta prepagata Ego Go a canone zero

In più, i clienti che scelgono Credem possono accedere al conto deposito con interessi al 3,5% per 6 mesi.

Per aprire Credem Link e ottenere 200 euro di Buono Amazon basta seguire la procedura qui di sotto. In fase di apertura del conto è necessario inserire il codice promozionale SUMMER200 nell’apposito campo e poi rispettare una delle due condizioni (accredito stipendio/pensione oppure 1.000 euro di spese con carta di debito) entro il 22 settembre prossimo.