Nuovo Conto Corrente? Con SelfyConto ci sono 200€ di Buono Amazon in regalo

SelfyConto è il conto corrente online di Banca Mediolanum. Si tratta di un conto con canone azzerato per il primo anno (e azzerabile successivamente) che include anche una carta di debito per pagare e prelevare senza commissioni.

Per i nuovi clienti che scelgono SelfyConto di Banca Mediolanum c’è una promozione da non perdere. L’istituto, infatti, ha lanciato una nuova iniziativa per i nuovi clienti che richiedono l’apertura del conto. Impostando l’accredito mensile dello stipendio o della pensione per i nuovi clienti ci sarà un Buono Regalo Amazon da 200 euro.

Con la promo “Porta un Amico” è possibile ottenere ulteriore buon regalo da utilizzare su Amazon. La richiesta per l’apertura di SelfyConto avviene interamente online e in pochi minuti, tramite il sito di Banca Mediolanum. L’offerta è riservata a tutti i nuovi clienti che richiedono l’apertura del conto entro il 17 novembre.

SelfyConto di Banca Mediolanum: il conto giusto per azzerare le spese e accedere a tanti bonus aggiuntivi

Con SelfyConto di Banca Mediolanum si può accedere ad un conto corrente con canone azzerato per il primo anno (invece che 3,75 euro al mese). Al termine del periodo promozionale, il canone resterà zero per gli Under 30 e sarà azzerabile dagli Over 30 rispettando una serie di condizioni come sottoscrivendo un prestito, un mutuo o un prodotto assicurativo proposto dalla banca.

Abbinata al conto corrente c’è una carta di debito, utilizzabile per prelevare e pagare, sia online che in negozio, senza commissioni in area Euro. La carta supporta anche i pagamenti tramite Google Pay, Apple Pay e Samsung Pay. Tutte le principali operazioni bancarie effettuate con SelfyConto, come i bonifici in area Euro, sono senza commissioni.

Per i nuovi clienti c’è anche la possibilità di richiedere la Mediolanum Credit Card. Si tratta di una carta di credito a saldo, con possibilità di attivare pagamenti dilazionati fino a 2.400 euro e plafond a partire da 1.500 euro. La carta di credito da abbinare opzionalmente a SelfyConto presenta un costo di 12 euro all’anno.

Chi sceglie SelfyConto, inoltre, ha il 2% di tasso di interesse sulle somme vincolate a 6 mesi semplicemente accreditando lo stipendio. Tra le promozioni collegate, inoltre, c’è la promo “porta un amico” che garantisce 40 euro di Buono Regalo Amazon per ogni amico invitato che attiva SelfyConto di Banca Mediolanum.

Scegliere questo conto, quindi, apre le porte a tantissimi vantaggi. Il Buono Regalo Amazon da 200 euro per i nuovi clienti che aprono il conto e impostano l’accredito dello stipendio si somma alla possibilità di sfruttare un conto corrente completo e a zero spese che può essere arricchito con tante opzioni collegate.

Per richiedere l’apertura di SelfyConto di Banca Mediolanum e sfruttare le promozioni in corso c’è tempo fino al 17 novembre. L’intera procedura avviene in pochi minuti e direttamente online.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.