Nuovo conto in vista: Crédit Agricole a canone zero

Se cerchi un’esperienza digital bank che offra vantaggi unici e facilità di gestione, prendi in considerazione il conto corrente online di Crédit Agricole.

È la banca a cambiare le carte in tavola con un’offerta da non perdere: non solo puoi aprire un conto corrente senza canone, ma puoi anche godere di una serie di vantaggi, tra cui carte di debito, buoni regalo Amazon e tanto altro.

Per i nuovi clienti, Crédit Agricole offre la possibilità di aprire gratuitamente il conto corrente online. Puoi scegliere tra due carte di debito: la tradizionale Crédit Agricole Bancomat e l’innovativa Crédit Agricole Visa.

Optando per quest’ultima ottieni ulteriori vantaggi, come l’assenza di canone per i primi due anni e la possibilità di guadagnare buoni regalo Amazon del valore fino a 100 euro.

Se riesci ad accumulare un minimo di 250 euro di spesa, avrai diritto a 25 euro di buoni. Se raggiungi un totale di 500 euro, riceverai invece 50 euro.

Se superi i 1.000 euro di spesa, riceverai ben 100 euro di buoni Amazon. È un modo efficiente per massimizzare i tuoi risparmi.

Inoltre, potrai avere buoni extra del valore di 30 euro se inviti amici e parenti ad aprire il conto corrente.

Crédit Agricole a canone zero è il nuovo che avanza

Con l’app Crédit Agricole Italia puoi gestire facilmente le tue finanze. Avrai la possibilità di inviare bonifici, pagare qualsiasi cosa e avere il controllo completo sulla tua carta e conto attraverso la gestione online.

Inoltre, se decidi di aprire un conto deposito a 12 mesi, otterrai un tasso di interesse annuo del 3,50%, che aumenterà la redditività del tuo patrimonio.

La procedura di apertura conto Crédit Agricole è rapido e semplice. È sufficiente accedere alla pagina dedicata all’offerta, scegliere la filiale di riferimento preferita e inserire i tuoi dati personali.

È importante avere a portata di mano la tessera sanitaria e un documento di identità. Questa promozione ha un periodo di tempo limitato, quindi devi muoverti prima possibile.

