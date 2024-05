Nuovo corso per l’hosting VPS di Serverplan: ecco i prezzi

Stai vedendo il tuo progetto online crescere e pensi di mandare in pensione il tuo attuale hosting condiviso? Ottimo proposito. È l’ora di considerare un hosting VPS, ossia un server virtuale privato. Ti starai chiedendo: “Cosa c’è di tanto speciale?” Beh, un numero spropositato di vantaggi. Moduli personalizzati quasi infiniti, più risorse rispetto al tuo attuale hosting e il tanto desiderato accesso root. In effetti, è un sogno che si avvera per i geek come te. Tra i provider in Italia, Serverplan – con sede a Cassino – è il non plus ultra nel settore web hosting. Il nuovo corso sul VPS Hosting porta nuovi livelli di potenza allo stesso costo. Un’offerta che non puoi rifiutare.

Le peculiarità del nuovo corso dei VPS Hosting di Serverplan

Vediamo un po’ cosa hanno da offrirti i VPS Hosting di Serverplan. Partiamo subito. Puoi optare tra VPS full access o managed. Con il full access, comandi tu. Utilizzi cPanel o Plesk per gestire tutto. Se invece scegli managed, lasci la gestione del server agli esperti di Serverplan. Facile, anche per chi non distingue un hard disk da un floppy disk.

Grazie all’infrastruttura cloud e alla tecnologia VMware vSphere HA, Serverplan ti garantisce alta affidabilità e performance ineccepibili. Anche se un nodo va in tilt, il servizio resta in piedi.

Per chi sceglie la soluzione managed, il supporto tecnico è disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Ci sono tecnici esperti pronti ad aiutarti, incluso per la migrazione gratuita dei contenuti. Hai anche un sistema di snapshot settimanale e, se vuoi, backup giornaliero.

Hai bisogno di più RAM, CPU o spazio di archiviazione? Nessun problema. Puoi espandere le risorse hardware del tuo VPS quando vuoi.

Andiamo adesso ai prezzi. Serverplan offre diversi piani VPS, con opzioni sia di storage locale NVMe che di alta affidabilità. Per lo Storage Locale NVMe, ecco quali sono:

VPS 1: 5 euro/mese.

VPS 2: 10 euro/mese.

VPS 3: 15 euro/mese.

Se vuoi alta affidabilità, i costi sono questi:

Starter: 16 euro/mese.

Standard: 27 euro/mese.

Professional: 43 euro/mese.

Business: 65 euro/mese.

Enterprise: 109 euro/mese.

I prezzi partono da queste cifre, configurabili secondo necessità. IVA esclusa, ovviamente. Quindi, servizio impeccabile e costi ragionevoli: il nuovo corso di Serverplan ti aspetta.