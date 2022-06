Arriva un nuovo Google Chromecast più economico?

Si torna a parlare di un Chromecast più economico rispetto a quelli attualmente proposti da Google. Il rumor trapelato oggi in Rete fa seguito a quanto riportato nel mese di gennaio, basandosi su nuova documentazione comparsa nell’archivio della Federal Communications Commission statunitense.

Un Chromecast ancora più economico: sarà Google G454V?

Al momento il dispositivo è identificato esclusivamente come Google G454V (ID A4RG454V). Cosa sappiamo in termini di specifiche tecniche? Poco, anzi davvero pochissimo. Sarà in grado di gestire la connessione a un network WiFi dual band sulle frequenze 2,4 e 5 GHz. Integrerà inoltre l’ormai immancabile supporto alla tecnologia Bluetooth LE. È poi citata la presenza di un controller, forse un telecomando in dotazione. Non dovrebbe inoltre trovar posto alcun display, poiché l’ID sarebbe riportato su un’etichetta stampata e non in forma digitale all’interno di un menu. Da qui la deduzione che non si dovrebbe trattare di un telefono, di un tablet né di uno smartwatch.

Non abbiamo idea del prezzo di questo presunto nuovo Chromecast ancora più economico rispetto ai modelli attuali, considerando anche le offerte proposte dagli store online: oggi la versione 1080p è su Amazon a soli 24,90 euro con uno sconto del 36%. A meno di così, sarebbe davvero regalato.

Al momento non si può escludere nemmeno che la sigla G454V sia attribuire a un altro prodotto di Google, forse uno speaker della linea Nest (non a uno smart display per la ragione di cui sopra) oppure a un apparecchio non meglio precisato della gamma Pixel. Dal gruppo di Mountain View, come sempre accade in questi casi, non sono giunte conferme né smentite all’indiscrezione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.