Ti serve un nuovo iPad? Ecco come averlo con SelfyConto di Banca Mediolanum

SelfyConto di Banca Mediolanum è la scelta giusta, in questo momento, per chi è alla ricerca di un nuovo conto corrente conveniente e ricco di vantaggi.Ad arricchire l’offerta ci sono i vantaggi della promo “porta un amico“. Dopo aver aperto il conto, infatti, è possibile invitare amici e parenti. In base al numero di amici invitati che aprirà SelfyConto sarà possibile ottenere un prodotto Apple in regalo.

Bastano 4 amici invitati che passeranno a Banca Mediolanum per ottenere un nuovo iPad 10 in regalo. Raggiungendo un minimo di 2 amici, invece, è possibile “consolarsi” con un nuovo Apple Watch SE 2 mentre raggiungendo quota 6 il regalo disponibile sarà iPhone 15.

SelfyConto è un conto corrente completo che offre un’operatività a zero spese, con carta di debito gratuita e prelievi in area euro e bonifici senza commissioni. È anche possibile richiedere la carta di credito di Banca Mediolanum, dal costo di appena 1 euro al mese e con plafond di 1.500 euro (incrementabili). C’è poi il canone zero per un anno (sempre azzerato per gli Under 30).

Per accedere subito all’offerta basta visitare il sito ufficiale di Banca Mediolanum.

SelfyConto di Banca Mediolanum: tanti vantaggi e un prodotto Apple in regalo

Con SelfyConto è possibile accedere a un conto corrente con:

canone zero per un anno (invece di 3,75 euro al mese) e sempre azzerato per Under 30

per un anno (invece di 3,75 euro al mese) e sempre azzerato per Under 30 carta di debito a canone zero con prelievi gratis in tutta l’area euro

in tutta l’area euro possibilità di richiedere carta di credito al costo di 1 euro al mese con plafond di 1.500 euro

al costo di con plafond di 1.500 euro bonifici gratis

C’è poi la promo “porta un amico”. Dopo aver aperto il conto, infatti, è possibile invitare amici ad aprire SelfyConto ricevendo un prodotto Apple in regalo in base al numero di amici invitati che sceglierà la proposta di Banca Mediolanum. I prodotti ottenibili in regalo sono tre:

Apple Watch SE con 2 amici invitati che passano a Mediolanum

con 2 amici invitati che passano a Mediolanum iPad 10 con 4 amici invitati che passano a Mediolanum

con 4 amici invitati che passano a Mediolanum iPhone 15 con 6 amici invitati che passano a Mediolanum

Per tutti i dettagli sulla promozione “porta un amico” in corso e per aprire il conto corrente basta seguire il link qui di sotto.