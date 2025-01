Nuovo MacBook Pro con Apple M4 (24GB/1TB): così risparmi 230€

La versione con 24 GB di memoria unificata e SSD da 1 TB del nuovo MacBook Pro, quello il chip Apple M4 in dotazione, è protagonista oggi di un’offerta su Amazon che ti permette di acquistarla con uno sconto di ben 230 euro rispetto al listino ufficiale. È il notebook di ultima generazione della mela morsicata, annunciato a fine ottobre e sul mercato da poco più di due mesi.

L’offerta sul MacBook Pro (M4, 24GB/1TB)

Tra le specifiche tecniche trovano posto il display Liquid Retina XDR da 14,2 pollici, tastiera Magic Keyboard retroilluminata con Touch ID, trackpad Force Touch, connettività Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.3, slot SDXC, porta HDMI, jack audio da 3,5 mm, tre porte USB-C con Thunderbolt 4 e DisplayPort, videocamera da 12 megapixel Center Stage, sei altoparlanti, batteria da 72,4 Wh con alimentatore da 70 W e cavo di ricarica da USB-C a MagSagfe 3 in dotazione. Il cuore pulsante è costituito dalla componente progettata internamente dal gruppo di Cupertino con CPU 10-core, GPU 10-core e Neural Engine 16-core, per garantire prestazioni senza compromessi in ogni ambito, anche per quanto riguarda le applicazioni dell’intelligenza artificiale (incluse le funzionalità della suite Apple Intelligence). Scopri di più nella descrizione completa.

Il sistema operativo preinstallato è ovviamente macOS Sequoia con accesso a tutti gli aggiornamenti distribuiti nel corso dei prossimi anni. Lo sconto di 230 euro è applicato in automatico e ti permette di acquistare il nuovo MacBook Pro con chip Apple M4 (24GB/1TB) al prezzo finale di 2.179 euro invece di 2.409 euro come da listino. La colorazione è Nero siderale, quella visibile nell’immagine qui sotto.

È venduto e spedito da Amazon con disponibilità immediata e consegna gratuita a domicilio prevista già entro domani se lo ordini adesso. Non sappiamo fino a quando rimarrà attiva l’offerta.