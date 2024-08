Nuovo Mini PC con CPU Intel Core Ultra e tasto Copilot a -159€

Minisforum UH125 Pro è un concentrato di potenza in formato Mini PC e oggi lo puoi mettere sulla tua scrivania approfittando del coupon sconto dal valore di 159 euro messo a disposizione da Amazon. È stato da poco introdotto nel catalogo del marchio, uno dei leader nel settore. Tra i punti di forza, segnaliamo il pulsante dedicato a Copilot integrato nel case, che non appena premuto attiva l’assistente di intelligenza artificiale: lo puoi vedere nelle immagini del prodotto.

Minisforum UH125 Pro: le specifiche del Mini PC

Riportiamo di seguito l’elenco delle specifiche tecniche più importanti tra quelle in dotazione, per tutti gli altri dettagli puoi dare uno sguardo alla descrizione completa. Si tratta di un comparto hardware più che sufficiente per gestire ogni carico di lavoro, anche facendo leva sulle potenzialità dei software IA, sfruttando la Neural Processing Unit presente nella CPU.

Processore Intel Core Ultra 5 125H (14 core) con chip grafico Intel Arc;

32 GB di RAM DDR5 e SSD PCIe 4.0 da 1 TB;

connettività Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 e due slot Ethernet;

porta OCuLink, due USB 4 Type-C, tre USB 3.2 Type-A, una USB 2.0 Type-A e jack audio;

uscite video HDMI 2.1 e DisplayPort 2.0.

Non devi far altro che attivare il coupon dedicato per sbloccare lo sconto di 159 euro e allungare le mani su Minisforum UH125 Pro, al prezzo finale di 610 euro. La spesa è molto contenuta, tenendo in considerazione le caratteristiche di un Mini PC top di gamma.

La disponibilità è immediata e puoi contare sulla consegna gratuita direttamente a casa tua prevista già entro domani se effettui subito l’ordine. Aggiungiamo infine che la spedizione è gestita da Amazon, attraverso la propria rete logistica, per il massimo dell’affidabilità.