Nuovo Mini PC: CPU Intel, Wi-Fi 6 e Windows 11 Pro a SOLI 169€

Proposto da un marchio destinato a farsi conoscere GMKtec Nucbox G2 (oggi in forte sconto su Amazon) è un Mini PC che ha appena fatto il suo debutto nella categoria. Compatto e versatile, offre caratteristiche adatte sia alla produttività che all’intrattenimento nel tempo libero. Lo puoi acquistare al prezzo di soli 169 euro approfittando della promozione in corso, semplicemente attivando il coupon che trovi sull’e-commerce.

GMKtec Nucbox G2: le specifiche del Mini PC

Lato software, il sistema operativo preinstallato è Windows 11 Pro con licenza ufficiale e aggiornamenti garantiti. Per quanto riguarda invece il comparto hardware, le specifiche tecniche sono di tutto rispetto. Ecco di seguito quelle più importanti, per l’elenco completo dai uno sguardo alla pagina dedicata.

Processore Intel N100 con Intel UHD Graphics;

12 GB di RAM DDR5;

SSD M.2 da 256 GB (espandibile fino a 2 TB);

connettività Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 e doppio Ethernet;

tre porte USB 3.2 Type-A, una USB-C e jack audio;

tre uscite video HDMI con supporto alla risoluzione 4K.

Per approfittare della promozione e acquistare il nuovo Mini PC di GMKtec (modello Nucbox G2) al prezzo stracciato di soli 169 euro non devi far altro che attivare il coupon che trovi sull’e-commerce. Non sappiamo fino a quando rimarrà valida l’offerta.

È venduto dallo store ufficiale del marchio e spedito da Amazon con disponibilità immediata e consegna gratuita direttamente a casa tua prevista già entro domani se effettui l’ordine adesso. La confezione include l’alimentatore., un supporto VESA con viti per l’eventuale montaggio dietro al monitor, un cavo HDMI e il manuale utente.