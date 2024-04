Nuovo modem Wi-Fi 7 incluso nell’offerta Fibra di Iliad

Iliad non smette mai di stupire. L’operatore low cost che ha rivoluzionato il mercato mobile italiano, continua a innovare anche nel fisso, presentando in anteprima un’offerta davvero unica: fibra ottica con nuovo modem Wi-Fi 7 incluso.

Si tratta di una vera e propria rivoluzione nel panorama delle connessioni internet. Iliad, per la prima volta in Italia, abbina la velocità della fibra ottica FTTH (fino a 1 Gbit/s in download e 300 Mbit/s in upload) alla tecnologia all’avanguardia del Wi-Fi 7.

Nuovo modem Wi-Fi 7: prestazioni raddoppiate rispetto al Wi-Fi 6

Grazie al Wi-Fi 7, la tua connessione internet diventa ancora più potente e stabile. Potrai navigare in internet, guardare film in streaming, giocare online e scaricare file pesanti a velocità mai viste prima.

L’iliadbox Wi-Fi 7 è sia performante che sostenibile. Iliad, da sempre attenta all’ambiente, ha progettato un modem che dura almeno 10 anni, contrastando l’obsolescenza programmata dei dispositivi tecnologici.

Inoltre, è dotato di funzioni innovative per il risparmio energetico. Il pulsante ON/OFF permette di spegnere il router quando non in uso, mentre la modalità Sleeping riduce il consumo energetico durante le ore notturne.

Nel piano tariffario son previste le chiamate illimitate verso fissi e mobili in Italia e verso fissi di oltre 60 Paesi nel mondo. L’installazione costa 39,99 euro una tantum.

Per chi ha esigenze di spazio elevate, è disponibile il rinnovato iliad wifi extender Wi-Fi 7, al costo di 1,99 euro al mese, con il quale si può portare il segnale Wi-Fi ovunque in casa.

Ribadiamo che l’offerta fibra con il nuovo modem Wi-Fi 7 è esclusiva soltanto per i nuovi clienti e per chi ha un piano mobile da 9,99 euro. Per attivarla, basta soltanto cliccare sul bottone qui sotto, verificare la copertura e iniziare la procedura online.