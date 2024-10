Nuovo Outlook: ancora altre funzioni per l'utilizzo offline

A settembre del 2023, Microsoft ha introdotto per la prima volta in assoluto nuove funzioni per il nuovo Outlook per Windows fruibili offline. Nei giorni scorsi poi, nella roadmap di Microsoft 365 è comparsa una nuova voce relativa all’arrivo della possibilità di avviare l’applicazione senza Internet, ma a quanto pare non si tratta dell’unica nuova feature di questo tipo ha fare il suo debutto in questioni giorni.

Nuovo Outlook: scelta del periodo di sincronizzazione per l’uso offline

Nelle scorse ore, infatti, Microsoft ha aggiornato la tabella di marcia relativa al nuovo Outlook, informando dell’arrivo di una nuova funzione grazie alla quale diventa possibile determinare secondo esigenza per quanti giorni sincronizzare le email con i propri dispositivi per l’uso offline.

Andando più in dettaglio, in questo modo gli utenti possono scegliere quanti giorni di email e allegati scaricare sul dispositivo in modo da potervi accedere sempre anche offline.

Microsoft riferisce che l’anteprima per la nuova funzione offline sarà effettivamente disponibile verso la fine di quest’anno, precisamente a dicembre, mentre il lancio inizierà a gennaio 2025.

Da notare che l’implementazione delle feature per la fruizione offline sono solo alcune delle ultime novità riguardanti la nuova applicazione per la posta elettronica del colosso di Redmond. Settimane addietro, infatti, un aggiornamento dell’app ha fatto comparire un messaggio indicante il fatto che il nuovo Outlook sta per rimpiazzare Posta e Calendario su Windows. L’addio definitivo è pianificato più avanti nel corso del 2024, ma visto e considerato che orami siamo ad ottobre non dovrebbe essere necessario attendere ancora molto a lungo.