Il nuovo Outlook si può anche avviare offline

A settembre dello scorso anno, Microsoft annunciò che stava aggiungendo alcune funzionalità che avrebbero permesso di adoperare il nuovo Outlook senza dover essere per forza di cose collegati a Internet. All’epoca, l’azienda introdusse il supporto offline per le azioni di posta e la composizione, lasciando intendere che in un secondo momento sarebbero state implementate altre feature del genere e a quanto pare quel momento è finalmente arrivato.

Nuovo Outlook: supporto per l’avvio offline

L’ultima voce sulla roadmap di Microsoft 365 è infatti relativa all’avvio offline dell’applicazione Outlook, che è un’aggiunta particolarmente gradita, in special modo per coloro che preferiscono ancora il classico Outlook.

Ciò consente di aprire o riavviare il nuovo Outlook per Windows anche quando non è connesso a Internet. Sino a questo momento, invece, si è resa necessaria una connessione a Internet per poter compiere le operazioni in questione.

La voce è elencata con ID 414516 e Microsoft afferma che la funzione inizierà a essere distribuita questo mese.

Da tenere presente che l’accesso offline è supportato solo quando l’app è già in esecuzione e poi va offline.

Da tenere presente che questa è solo una delle ultime novità riguardanti la nuova applicazione per la posta elettronica di Microsoft. Settimane addietro, infatti, un aggiornamento dell’app ha fatto comparire un messaggio indicante il fatto che il nuovo Outlook sta per rimpiazzare Posta e Calendario su Windows. L’addio definitivo è pianificato più avanti nel corso del 2024, ma considerando che orami alla fine dell’anno non manca molto non dovrebbe essere necessario attendere ancora a lungo.